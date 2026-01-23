Mỹ nói có quyền tiếp cận tài nguyên của Greenland vì đã bảo vệ hòn đảo

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance (Ảnh: Reuters).

“Chúng tôi muốn được chia sẻ sự giàu có của lãnh thổ tuyệt đẹp này với rất nhiều khoáng sản và nhiều tài nguyên mà về cơ bản chính chúng tôi đang bảo vệ", Phó Tổng thống Vance nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Newsmax.

Theo ông Vance, không phải Đan Mạch, mà là “sức mạnh của Mỹ” mới là thứ bảo đảm an ninh cho hòn đảo.

“Nếu bạn tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu, một quốc gia nước ngoài nào đó phóng một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa vào Mỹ, thì toàn bộ hệ thống phòng thủ tên lửa của chúng ta có thể bị mất ổn định nếu Mỹ không kiểm soát được Bắc Cực”, ông nói.

Vì vậy, ông khẳng định Greenland “có ý nghĩa đối với an ninh quốc gia của chúng ta (Mỹ)”.

Ông Vance cũng tìm cách làm rõ quan điểm của chính quyền Tổng thống Donald Trump về quan hệ quốc tế với các đối tác châu Âu, vốn đã trở nên căng thẳng sau những phát biểu của ông Trump liên quan đến Greenland.

“Đây là một trong những điều lớn mà mọi người không hiểu về chính quyền này. Họ nghĩ rằng, chúng tôi không thích châu Âu. Không phải vậy, chúng tôi yêu châu Âu. Vì sao chúng tôi muốn châu Âu kiểm soát biên giới của mình? Bởi vì chúng tôi yêu nền văn minh châu Âu. Chúng tôi muốn họ tự bảo tồn nó", ông nói.

Ông Vance nói thêm rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang làm việc về các chi tiết của một thỏa thuận liên quan đến Greenland.

Hôm 21/1, Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã đạt được một khuôn khổ thỏa thuận với NATO về tương lai của Greenland, trong đó bao gồm quyền tiếp cận các khoáng sản đất hiếm.

“Họ sẽ tham gia vào quyền khai thác khoáng sản, và chúng tôi cũng vậy”, ông Trump nói về NATO và Mỹ trong một cuộc phỏng vấn với CNBC.

Các quan chức trong chính quyền ông Trump coi trữ lượng khoáng sản dưới lòng đất của Greenland là một cách để làm suy yếu thế thống trị của Trung Quốc đối với các kim loại đất hiếm, vốn có vai trò then chốt đối với nhiều lĩnh vực, từ tiêm kích và laser cho tới xe điện.

Ông Trump nhấn mạnh, thỏa thuận về Greenland bao gồm 2 phần: Một phần liên quan tới hệ thống tên lửa phòng thủ “Vòm Vàng” của Mỹ và phần còn lại là khoáng sản.

Greenland - "tàu sân bay" không thể chìm của NATO giữa vùng biển chiến lược (Video: DW).

Trong khi đó, Greenland đã đề nghị Mỹ tôn trọng những “lằn ranh đỏ” về chủ quyền của mình sau khi ông Trump tuyên bố một thỏa thuận với NATO sẽ trao cho Mỹ quyền tiếp cận đầy đủ với hòn đảo Bắc Cực này.

Thủ hiến Greenland, Jens-Frederik Nielsen, thừa nhận ông không biết nội dung cụ thể của thỏa thuận, nhưng vùng lãnh thổ có quyền tự trị lớn này muốn có một “đối thoại hòa bình” với Mỹ, đồng thời khẳng định chủ quyền là điều không thể thương lượng.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ phủ Nuuk của Greenland, ông Nielsen nhấn mạnh: “Không ai khác ngoài Greenland và Vương quốc Đan Mạch có thẩm quyền ký kết các thỏa thuận hay hiệp định liên quan đến Greenland và Vương quốc Đan Mạch mà không có chúng tôi".

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết các nước NATO ủng hộ việc duy trì “sự hiện diện thường trực” ở Bắc Cực, bao gồm cả khu vực xung quanh Greenland.

“Trong NATO, mọi người đều đồng ý về điều đó, các quốc gia Bắc Cực, nhưng cả những nước thành viên khác, rằng chúng ta cần có sự hiện diện thường trực của NATO tại khu vực Bắc Cực, bao gồm cả quanh Greenland", bà nói.