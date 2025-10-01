Nga phát cảnh báo khi Mỹ xem xét cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (Ảnh: Tass).

"Tôi nghĩ rằng điều này chủ yếu là do áp lực từ châu Âu đối với Washington, và Washington muốn chứng tỏ rằng họ có xem xét ý kiến ​​của các đồng minh. Tôi không nghĩ đó là quyết định cuối cùng", Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu với các phóng viên bên lề cuộc họp thường niên lần thứ 22 của Câu lạc bộ Thảo luận Quốc tế Valdai vào ngày 30/9.

Ngoại trưởng Lavrov cũng cho biết ông sẽ ngạc nhiên nếu Mỹ coi Ukraine là một quốc gia có trách nhiệm để tiếp nhận tên lửa Tomahawk.

"Mỹ không cung cấp tên lửa Tomahawk cho tất cả các nước. Trong số các nước châu Âu, nếu tôi không nhầm, họ cung cấp cho Tây Ban Nha và Hà Lan; họ có phần cảnh giác với những nước còn lại. Nếu họ tin rằng Ukraine là một quốc gia có trách nhiệm và sẽ sử dụng tên lửa một cách có trách nhiệm, điều đó sẽ khiến tôi rất ngạc nhiên", ông Lavrov nói thêm.

Theo nhà ngoại giao Nga, Điện Kremlin tin rằng, ngay cả khi tên lửa Tomahawk được triển khai ở Ukraine, vũ khí tầm xa này cũng không giúp ích cho Kiev trên chiến trường.

"Điện Kremlin đã tuyên bố khá rõ ràng rằng ngay cả khi Tomahawk xuất hiện ở Ukraine, điều này cũng sẽ không thay đổi tình hình quân sự", ông Lavrov cảnh báo.

Ngoại trưởng Nga cũng trích dẫn phát biểu của các quan chức Mỹ, bao gồm ông Keith Kellogg, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Ukraine, và Phó Tổng thống JD Vance.

Ngoại trưởng Lavrov cho rằng ông Kellogg đã có lập trường ủng hộ Ukraine mạnh mẽ, ngay cả khi Tổng thống Donald Trump tự nhận mình là nhà lãnh đạo đóng vai trò trung gian hòa giải, đồng thời cho rằng Ukraine và Nga nên giải quyết vấn đề trực tiếp.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề nghị Mỹ bán tên lửa Tomahawk cho các quốc gia châu Âu để họ có thể cung cấp cho Kiev.

Phát biểu trong chương trình "Fox News Sunday" vào ngày 28/9, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết Tổng thống Trump sẽ đưa ra "quyết định cuối cùng" về việc có chấp thuận thỏa thuận này hay không.

"Chúng tôi chắc chắn đang xem xét một số yêu cầu từ châu Âu", ông Vance nói.

Phó Tổng thống Vance xác nhận chính quyền Tổng thống Trump đang thảo luận về việc có thể cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine.

"Những gì Tổng thống làm là vì lợi ích tốt nhất của Mỹ. Đó là kim chỉ nam cho các quyết định chính sách đối ngoại của Tổng thống”, Phó Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

Tên lửa Tomahawk, có tầm bắn lên tới 2.500km và đầu đạn nặng 450kg, vượt xa khả năng của bất kỳ hệ thống tầm xa nào mà Ukraine từng nhận từ các đồng minh phương Tây. Tên lửa Tomahawk sẽ giúp Ukraine đối phó với các cuộc tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định việc cấp tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất cho Ukraine sẽ không làm thay đổi căn bản tình hình chiến sự.

"Ngay cả khi Mỹ gửi tên lửa Tomahawk đến Ukraine, hiện tại vẫn chưa có động thái toàn diện nào có thể thay đổi cục diện trên chiến trường đối với chính quyền Kiev. Không có vũ khí thần kỳ nào tồn tại và Tomahawk hay các loại tên lửa khác đơn giản sẽ không thể thay đổi cục diện", ông Peskov nói thêm.

Việc Mỹ xem xét cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine được công bố trong bối cảnh Ukraine gần đây liên tiếp tiến hành các cuộc tập kích vào sâu lãnh thổ Nga. Moscow nhiều lần cảnh báo cứng rắn động thái này của Kiev.

Trong những tháng qua, lực lượng quân sự Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, bao gồm các nhà máy lọc dầu. Thông qua các cuộc tấn công này, Kiev được cho là muốn hạn chế nguồn cung cấp nhiên liệu cho tiền tuyến và hạn chế doanh thu xuất khẩu của Nga.

Kiev cũng sử dụng máy bay không người lái và tên lửa tầm xa để nhắm vào các mục tiêu quân sự quan trọng của Nga, bao gồm các căn cứ không quân, nhà máy sản xuất vũ khí và kho chứa đạn dược.