Nga cảnh báo cứng rắn Estonia sau cáo buộc tiêm kích xâm phạm không phận

Một máy bay chiến đấu MiG-31 biểu diễn tại Quảng trường Đỏ ở Moscow vào năm 2020 (Ảnh: Getty).

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 22/9 cáo buộc Estonia đưa ra tuyên bố sai sự thật về việc máy bay chiến đấu Nga bị cho là xâm phạm không phận quốc gia NATO.

"Các quan chức quân sự của chúng tôi đã đề cập đến các hệ thống giám sát khách quan, trong khi chúng tôi chưa nhận được bất kỳ dữ liệu đáng tin cậy nào từ Estonia để chứng minh cho những cáo buộc này", ông Peskov nói với các phóng viên.

Ông Peskov cũng mô tả những tuyên bố của Estonia là vô căn cứ, đồng thời cho thấy cách tiếp cận nhằm leo thang căng thẳng.

"Những tuyên bố như vậy chỉ làm gia tăng căng thẳng và châm ngòi không khí đối đầu, điều này rất đáng lo ngại", ông Peskov cảnh báo.

Quan chức Nga cho rằng đây không phải là một diễn biến mới trong chính sách đối ngoại của Estonia và các quốc gia Baltic.

"Chúng tôi liên tục quan sát thấy xu hướng này", ông Peskov nói, "nhưng đáng tiếc là tình hình hiện đã leo thang hơn nữa, dẫn đến gia tăng căng thẳng trong khu vực”.

Người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định các phi công Nga luôn hoạt động theo luật pháp quốc tế.

"Các quân nhân của chúng tôi hành động nghiêm ngặt trong khuôn khổ các quy tắc quốc tế, bao gồm các quy tắc liên quan đến các chuyến bay”, ông Peskov bình luận về cáo buộc máy bay chiến đấu MiG-31 của Nga đã vi phạm không phận Estonia.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố vào ngày 19/9, 3 tiêm kích MiG-31 của Nga đã thực hiện một chuyến bay theo kế hoạch từ Karelia đến một sân bay ở vùng Kaliningrad. Chuyến bay được tiến hành hoàn toàn phù hợp với các quy tắc quốc tế về không phận, không vi phạm biên giới của bất kỳ quốc gia nào khác và điều này đã được xác nhận bằng dữ liệu giám sát khách quan.

“Trong suốt chuyến bay, các máy bay Nga không hề lệch khỏi hành trình đã được phê duyệt và không xâm phạm không phận Estonia. Lộ trình bay của các máy bay nằm trên vùng biển trung lập ở biển Baltic, cách đảo Vaindloo hơn 3km”, Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Tuyên bố của Nga được đưa ra sau khi Estonia cáo buộc các máy bay chiến đấu của Nga vi phạm không phận Estonia khoảng 12 phút vào ngày 19/9. Estonia cho rằng các máy bay của Nga đã vi phạm không phận Estonia 4 lần kể từ đầu năm và coi điều này là "không thể chấp nhận được".

Thủ tướng Estonia Kristen Michal sau đó thông báo Estonia yêu cầu tham vấn theo Điều 4 của NATO, cho phép các quốc gia thành viên thảo luận với đồng minh nếu an ninh của họ bị đe dọa.

Ba Lan dọa bắn hạ vật thể xâm phạm không phận

Vụ việc gây căng thẳng giữa Nga và Estonia xảy ra không lâu sau khi một quốc gia NATO khác là Ba Lan cáo buộc các máy bay không người lái (UAV) của Nga xâm phạm không phận. Ba Lan cáo buộc hơn 20 UAV của Nga đã xâm phạm không phận Ba Lan vào đêm 9/9, rạng sáng 10/9.

Ba Lan tuần trước tiếp tục cáo buộc 2 máy bay chiến đấu của Nga xâm phạm vùng an toàn của giàn khoan Petrobaltic trên biển Baltic.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ngày 22/9 tuyên bố nước này sẽ bắn hạ các vật thể xâm phạm không phận và gây ra mối đe dọa, nhưng sẽ thận trọng hơn đối với các tình huống chưa rõ ràng.

"Chúng tôi sẽ quyết định bắn hạ các vật thể bay khi chúng xâm phạm lãnh thổ của chúng tôi và bay qua Ba Lan", ông Tusk phát biểu tại một cuộc họp báo.

"Khi chúng ta đang giải quyết những tình huống không hoàn toàn rõ ràng, chẳng hạn chuyến bay gần đây của máy bay chiến đấu Nga trên giàn khoan Petrobaltic - nhưng không có bất kỳ hành vi xâm phạm nào, vì đây không phải là vùng biển thuộc lãnh thổ của chúng ta - thực sự phải suy nghĩ kỹ trước khi quyết định thực hiện những hành động có thể gây ra một giai đoạn xung đột nghiêm trọng", Thủ tướng Ba Lan nói thêm.

Thủ tướng Tusk cho biết ông cũng cần phải chắc chắn rằng Ba Lan sẽ không đơn độc nếu xung đột bắt đầu leo ​​thang.

"Tôi cũng cần phải hoàn toàn chắc chắn rằng tất cả các đồng minh sẽ xử lý vấn đề này theo cách hoàn toàn tương tự chúng tôi", ông nói thêm.

Nga cũng bác bỏ cáo buộc của Ba Lan về vụ UAV xâm phạm không phận. Nga tuyên bố chính quyền Ba Lan vẫn chưa đưa ra bằng chứng cho cáo buộc này.