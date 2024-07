Nga bắt giữ vắng mặt các cựu lãnh đạo an ninh Ukraine

Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, ông Oleksandr Lytvynenko (Ảnh: szru.gov.ua).

Theo các nguồn tin, tòa án quận Basmanny ở thủ đô Moscow đã ra lệnh bắt giữ vắng mặt ông Oleksandr Lytvynenko, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine và ông Valentyn Nalyvaichenko, cựu giám đốc Cơ quan An ninh.

Nga đang cáo buộc hai ông Lytvynenko và Nalyvaichenko sử dụng các phương tiện, phương thức chiến tranh bị cấm (theo Điều 356.1 Bộ luật Hình sự của Nga). Cả hai đã bị áp dụng một số hạn chế trước khi được đưa ra xét xử vắng mặt vào hôm 9/7.

Hồi đầu tháng 5, các nguồn tin cũng cho biết ông Nalyvaichenko và Lytvynenko đã bị đưa vào danh sách truy nã. Vào thời điểm đó, Bộ Nội vụ Nga không tiết lộ thông tin chi tiết về các nhân vật cấp cao của Ukraine nằm trong danh sách này.

Ông Lytvynenko từng là người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại trước khi được bổ nhiệm vào chiếc ghế Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh, thay thế ông Danilov, người bị cách chức hồi tháng 3.

Hội đồng Quốc phòng và An ninh Ukraine có vai trò điều phối về các vấn đề an ninh và quốc phòng dưới sự chỉ đạo trực tiếp của tổng thống. Cơ quan này gồm các lãnh đạo cấp cao trong lĩnh vực chính trị, an ninh và quốc phòng.