Nga bắt đầu đếm ngược chờ phương Tây trả lời "tối hậu thư"

Nga đề nghị Mỹ và các đồng minh NATO chấp nhận các đề xuất an ninh mà Moscow đưa ra (Ảnh minh họa: Sputnik).

"Thời khắc sự thật đã đến, phương Tây phải chấp nhận các đề xuất của chúng tôi hoặc bằng cách nào đó đảm bảo an ninh của Nga. Tôi tin rằng, với thiện chí và sự sẵn sàng thỏa hiệp trong bất cứ tình huống nào, việc tìm ra những giải pháp mà các bên chấp nhận được là điều khả thi. Chúng ta sắp hết thời gian. Bắt đầu đếm ngược", hãng tin TASS ngày 19/1 dẫn lời ông Konstantin Gavrilov, trưởng phái đoàn Nga tại Đàm phán Vienna về Kiểm soát Vũ khí và An ninh Quân sự, cho biết.

Nhà ngoại giao Nga tin rằng, việc hạn chế chi tiêu quân sự và giải quyết các vấn đề an ninh không chỉ cấp bách đối với Nga mà còn với tất cả các quốc gia. Ông Gavrilov nói, các hành động của NATO đã dẫn đến sự chia cắt không gian toàn châu Âu và gây ra thiệt hại lớn cho Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE).

Những bình luận trên được đưa ra sau khi các cuộc đàm phán an ninh giữa Nga với Mỹ và các đồng minh NATO tuần trước không đạt được kết quả đột phá.

Ngày 17/12/2021, Bộ Ngoại giao Nga đã công bố dự thảo thỏa thuận với Mỹ về các cam kết an ninh và một dự thảo khác về các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh cho Nga và các thành viên NATO. Theo đó, trong số các đề xuất an ninh mà Nga đưa ra có: Không mở rộng liên minh về phía Đông, không triển khai quân đội hoặc vũ khí tới các nước gia nhập khối sau năm 1997, hạn chế triển khai tên lửa tầm ngắn và tầm trung, chia sẻ thông tin nhiều hơn về các cuộc tập trận quân sự.

Nga đã yêu cầu phương Tây nhanh chóng phản hồi các đề xuất này bằng văn bản và mang tính xây dựng. Tuy nhiên, đến nay, Mỹ và các đồng minh NATO vẫn bác bỏ các đề xuất đó.