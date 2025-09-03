NATO hy vọng sớm chốt bảo đảm an ninh cho Ukraine sau chiến sự

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte (Ảnh: Reuters).

“Tôi hy vọng ngày mai, hoặc ngay sau đó, sẽ làm rõ những đảm bảo an ninh nào mà châu Âu có thể cung cấp cho Kiev sau khi chiến tranh chấm dứt”, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte nói tại cuộc họp báo với Tổng thống Estonia Alar Karis ở trụ sở NATO tại Brussels (Bỉ).

Theo vị lãnh đạo NATO, "điều đó có nghĩa là chúng ta có thể hợp tác chặt chẽ hơn nữa, kể cả với phía Mỹ, để xem họ sẵn sàng đóng góp như thế nào vào các bảo đảm an ninh này".

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer sẽ đồng chủ trì cuộc họp trực tuyến vào ngày 4/9, chủ yếu là giữa các nhà lãnh đạo thuộc “liên minh thiện chí”, vốn gồm các đồng minh châu Âu đã và đang nỗ lực đưa ra các bảo đảm an ninh cho Ukraine.

Các bảo đảm an ninh này nhằm mục đích ngăn xung đột Ukraine một lần nữa lại bùng nổ sau khi kết thúc, dù bằng một lệnh ngừng bắn hay một thỏa thuận hòa bình lâu dài.

Giới chức phương Tây cho biết, yếu tố quan trọng nhất của các bảo đảm sẽ là việc tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ cho lực lượng vũ trang Ukraine. Nhưng các biện pháp này cũng dự kiến sẽ bao gồm cả việc thành lập một lực lượng quốc tế để trấn an Kiev.

Và các nhà lãnh đạo châu Âu cũng đã tuyên bố rõ ràng rằng một lực lượng như vậy sẽ chỉ khả thi khi có sự hỗ trợ của Mỹ. Tổng thống Donald Trump hồi tháng trước đã cam kết sẽ hỗ trợ, nhưng Washington vẫn chưa công bố chi tiết về những gì họ sẵn sàng đóng góp.

Tại cuộc họp báo, ông Rutte cũng tìm cách trấn an các thành viên NATO ở Đông Âu rằng bất kỳ nguồn lực nào dành cho việc bảo đảm an ninh cho Ukraine sẽ không làm suy yếu khả năng phòng thủ của liên minh ở sườn phía Đông.

“Chúng ta phải tránh phân tán nguồn lực quá mỏng. Như vậy có nghĩa là chúng ta phải luôn xem xét tác động của nó đối với các kế hoạch phòng thủ của NATO”, ông Rutte nhấn mạnh.