Pháp: Mỹ sẵn sàng đảm bảo an ninh, không ủng hộ Ukraine vào NATO

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (Ảnh: AFP).

Ông Macron ngày 13/8 cho biết Mỹ sẵn sàng cung cấp bảo đảm an ninh cho Ukraine khi hòa bình được thiết lập trở lại, nhưng tư cách thành viên NATO sẽ không được coi như một hình thức bảo đảm có thể xảy ra.

Phát biểu này được đưa ra sau cuộc họp trực tuyến giữa ông Macron với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Volodymyr Zelensky và một số lãnh đạo châu Âu. Cuộc họp diễn ra chỉ 2 ngày trước khi ông Trump dự kiến gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska vào ngày 15/8.

Phát biểu với báo giới sau cuộc gọi, ông Macron cho biết ông Trump đã trấn an rằng Washington sẵn sàng hỗ trợ an ninh châu Âu sau khi chiến sự tại Ukraine khép lại, nhưng loại trừ khả năng Ukraine gia nhập NATO.

“Tổng thống Trump đã nói rất rõ điều này. Ông ấy còn nói những điều rất quan trọng đối với tôi rằng NATO không nên là một phần của các bảo đảm an ninh này, điều mà chúng ta biết là một điểm then chốt đối với phía Nga, nhưng Mỹ và tất cả các đồng minh sẵn sàng tham gia (đảm bảo an ninh) thì nên là một phần trong đó", ông Macron nói.

Các nhà lãnh đạo Ukraine và châu Âu từ lâu đã kêu gọi Mỹ hậu thuẫn các bảo đảm an ninh mạnh mẽ cho Kiev trong trường hợp đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Nga.

Ông Macron đánh giá tích cực việc Washington sẵn sàng tham gia bảo đảm an ninh, dù ông Trump phản đối việc Ukraine gia nhập NATO.

Trước đó, ông Zelensky nhiều lần khẳng định gia nhập NATO là hình thức bảo đảm an ninh tốt nhất cho Ukraine hậu chiến sự. Kiev chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 9/2022.

Ông Macron cũng cho biết việc thuyết phục Nga cam kết ngừng bắn là ưu tiên hàng đầu của ông Trump khi bước vào hội nghị thượng đỉnh Alaska, và Tổng thống Mỹ đã đồng ý rằng mọi cuộc thảo luận về lãnh thổ đều cần có sự tham gia của ông Zelensky.

“Các vấn đề lãnh thổ thuộc thẩm quyền của Ukraine không thể được thương lượng và sẽ chỉ được thương lượng bởi tổng thống Ukraine. Đây là lập trường mà chúng tôi ủng hộ, và đã được Tổng thống Trump nêu rất rõ", ông Macron nói.

Ngừng bắn ở Ukraine là một chủ đề chính của cuộc thảo luận: “Tổng thống Trump nói đây là một trong những ưu tiên của ông trong cuộc trao đổi với Tổng thống Putin”, ông Zelensky phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Friedrich Merz.

Theo ông Merz, các lãnh đạo châu Âu đang làm mọi thứ có thể để đảm bảo hội nghị thượng đỉnh giữa 2 ông Trump và Putin diễn ra “theo hướng tích cực".

Mặt khác, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa đã nêu 3 thông điệp then chốt mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra trong cuộc họp ngày 13/8.

“Tổng thống Trump đã chia sẻ với chúng tôi ba mục tiêu then chốt. Mục tiêu đầu tiên là ngừng bắn”, ông Costa nói. Điểm thứ hai mà ông Costa nhấn mạnh là Mỹ tin rằng “không ai ngoài Ukraine có thể đàm phán về các vấn đề của Ukraine".

“Điểm thứ ba là Mỹ sẵn sàng hợp tác với châu Âu để tăng cường an ninh khi đạt được một nền hòa bình công bằng và lâu dài cho Ukraine”, ông nhấn mạnh.

Ông Costa bày tỏ hy vọng hội nghị thượng đỉnh ngày 15/8 sẽ tạo điều kiện “đạt được ngừng bắn và mở đường cho hòa bình ở Ukraine".