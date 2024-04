Nắng nóng như thiêu đốt đổ bộ Đông Nam Á

Người dân tìm đến các công viên ở Yangon, Myanmar để tránh nắng nóng (Ảnh: AFP).

Đối với nhiều người ở thành phố Yangon (Myanmar), nơi có khoảng 8 triệu dân, sự nhẹ nhõm chỉ đến với họ vào ban đêm và ở các công viên với bóng mát tự nhiên và những cơn gió nhẹ.

"Bố mẹ tôi không thể ở trong nhà vào buổi chiều. Họ phải ra ngoài và ngồi dưới bóng cây", một người dân Yangon nói với AFP khi đến hồ Inya vào tối 26/4.

"Tôi cảm thấy năm nay nóng hơn nhiều so với năm ngoái", người phụ nữ cho biết thêm.

Mya Aye, 62 tuổi, cho biết bà đến công viên hàng ngày mỗi khi mất điện vào lúc 5 giờ chiều.

"Ở trong nhà nóng quá, trẻ em và người già đều không thể chịu được", bà nói.

Một người đàn ông cho biết ông và gia đình đã di chuyển từ phía bắc thành phố vì không thể ở trong nhà do nắng nóng.

"Ngay cả khi chúng tôi ngồi bên ngoài, nắng rất gay gắt và chúng tôi không thể ngồi đâu được. Sau 10h, trời nóng hơn và chúng tôi không thể chịu nổi", ông nói, đồng thời cho biết người lớn tuổi bị ảnh hưởng nặng nề bởi đợt nắng nóng.

"Người cao tuổi không ra ngoài vì nóng mà chỉ ở trong nhà. Sau khi mặt trời lặn, họ mới ra ngoài", ông giải thích.

Ông cũng cho biết, việc mất điện thường xuyên chỉ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn, khi những ngôi nhà không còn người ở vào mỗi buổi tối. "Khi mất điện, mọi người ngồi ngoài đường cho đến 21h hoặc 22h", ông nói.

Theo cơ quan giám sát thời tiết Myanmar, nhiệt độ trong ngày 25/4 cao hơn 3-4 độ C so với mức trung bình tháng 4. Tại Chauk thuộc vùng Magway, nhiệt độ lên tới 45,9 độ C vào ngày 24/4.

Nghiên cứu khoa học cho thấy biến đổi khí hậu đang khiến các đợt nắng nóng kéo dài hơn, thường xuyên hơn và dữ dội hơn.

Nhiệt độ toàn cầu đạt mức cao kỷ lục vào năm ngoái và Tổ chức Khí tượng Thế giới của Liên Hợp Quốc cho biết châu Á đang nóng lên với tốc độ đặc biệt nhanh chóng, với tác động của các đợt nắng nóng trong khu vực ngày càng nghiêm trọng hơn.

Trong tuần qua, một đợt thời tiết nắng nóng cực đoan đã càn quét nhiều khu vực ở Nam và Đông Nam Á, làm đảo lộn cuộc sống của người dân và gây ra các mối đe dọa.

Thái Lan ngày 25/4 đưa ra cảnh báo mới về thời tiết nắng nóng thiêu đốt, khi chính phủ cho biết tình trạng sốc nhiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng trong năm nay.

Chính quyền thành phố Bangkok đưa ra cảnh báo nắng nóng cực độ khi chỉ số nhiệt dự kiến sẽ tăng trên 52 độ C. Hôm 24/4, nhiệt độ ở Bangkok mà cơ quan thời tiết đo được ở mức 40,1 độ C.

Tháng 4 thường là thời điểm nóng nhất trong năm ở Thái Lan và các quốc gia khác ở Đông Nam Á, nhưng điều kiện thời tiết năm nay trở nên trầm trọng hơn do hiện tượng thời tiết El Nino.

Trong khi đó, nhiệt độ ở thành phố Luang Prabang (Lào) gần đây có thời điểm lên tới gần 43 độ C, cao chưa từng có trong lịch sử của khu vực này. Nhiệt độ ở thủ đô Viêng Chăn cũng vượt 41 độ C hôm 15/4.

Học sinh tại khoảng 7.000 trường học tại Philippines tuần trước đã chuyển sang học trực tuyến tại nhà vì thời tiết nóng bất thường ở nhiều khu vực do ảnh hưởng của hiện tượng thời tiết El Nino. Kể từ khi đợt El Nino này bắt đầu, cơ quan thời tiết Phillipines đã dự đoán nhiệt độ sẽ tăng lên mức nguy hiểm, tới 44 độ C.

Tại Trung Quốc, hàng trăm trạm thời tiết đã ghi nhận nhiệt độ tháng 4 nóng nhất trong lịch sử. Chuyên gia khí hậu Jim Yang cho hay, 109 trạm thời tiết trên 12 tỉnh đã phá kỷ lục về nhiệt độ cao trong tháng 4 vào ngày 17/4.

Tại nhiều nơi khác ở châu Á như Ấn Độ, Bangladesh, Myanmar, Nepal, Turkmenistan đều ghi nhận mức nhiệt độ cao kỷ lục vào tháng 4.

Tại thủ đô Dhaka của Bangladesh, ngày 15/4 trở thành ngày nóng nhất trong gần 60 năm qua tại địa phương này.