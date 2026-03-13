Nam Phi bắt ông Chu Dang Khoa trong vụ án sừng tê giác

Theo thông cáo báo chí do nghị sĩ Andrew de Blocq, người phát ngôn của đảng Liên minh Dân chủ (DA) Nam Phi, phụ trách về lâm nghiệp, ngư nghiệp và môi trường, công bố hôm 12/3, hàng loạt vụ bắt giữ các đối tượng buôn bán động vật hoang dã trái phép đã gây chấn động mạnh tại Nam Phi, trong đó có hai công dân Việt Nam là Chu Dang Khoa và Huy Bao Tran.

Vào tháng 2, Huy Bao Tran, 52 tuổi, đã ra hầu tòa tại Tòa án Sơ thẩm Bellville sau khi bị bắt giữ với cáo buộc âm mưu trốn khỏi Nam Phi, liên quan đến vụ trộm và xuất khẩu trái phép 98 sừng tê giác trong một vụ cướp được dàn dựng tại khu nghỉ dưỡng săn bắn Voi Game Lodge.

Trong một diễn biến có liên quan, lực lượng của Nam Phi cũng đã bắt giữ Chu Dang Khoa, 44 tuổi, còn được biết đến với tên Michael Chu, một công dân Việt Nam được cho là chủ sở hữu của trang trại Voi Game Lodge.

Theo Global Initiative Against Transnational Organized Crime và các nguồn bảo vệ động vật hoang dã, Chu Dang Khoa từng bị bắt và bị kết án tàng trữ trái phép 5 sừng tê giác vào năm 2011. Khoa bị phạt 40.000 rand (khoảng 3.000 USD vào thời điểm đó) và bị trục xuất khỏi Nam Phi. Tại Việt Nam, Khoa được mô tả là một “ông trùm kim cương”, nổi tiếng với việc buôn bán sừng tê giác, ngà voi và kim cương.

Thông cáo cho biết Chu Dang Khoa đã ra hầu tòa tại Tòa án Sơ thẩm Kempton Park hôm 12/3. Phiên điều trần xin tại ngoại cho cả 2 người dự kiến sẽ sớm diễn ra. Công tố viên nhiều khả năng sẽ phản đối việc cho tại ngoại vì họ bị coi là có nguy cơ bỏ trốn.

2 vụ thu giữ số lượng lớn sừng tê giác tại sân bay Changi của Singapore bị nghi ngờ chính là số sừng đã bị đánh cắp từ Voi Game Lodge.

Lệnh bắt giữ đối với Huy Bao Tran được ban hành sau khi các nhà điều tra xác định ông có liên quan tới vụ án của hai công dân Nigeria bị bắt vào đầu tháng 12/2025 vì tàng trữ 17 sừng tê giác cùng 26,2 kg xương sư tử và hổ tại một kho chứa ở Kempton Park.

Vụ việc đã thu hút sự chú ý vào năm ngoái sau khi các nhà chức trách tại sân bay Singapore thông báo vào tháng 11 rằng, họ đã thu giữ 2 lô hàng lớn gồm sừng tê giác và hộp sọ cũng như xác của các loài thú săn mồi có nguồn gốc từ Nam Phi.

Các cuộc điều tra của giới chức Nam Phi đã liên kết 17 sừng tê giác thu được tại kho chứa ngày 1/12/2025 với 98 sừng tê giác bị đánh cắp một tuần sau đó trong một vụ “cướp có vũ trang được dàn dựng” tại Voi Game Lodge ở Hartebeesfontein, tỉnh North West. Các cuộc điều tra tiếp theo cho thấy số sừng này thuộc sở hữu của một công dân Việt Nam.

Một xe Toyota Prado màu trắng, bị nghi đã được sử dụng trong vụ cướp được dàn dựng, sau đó được tìm thấy tại khu dân cư Woodhill Golf Estate ở Pretoria. Chiếc xe đã bị tịch thu và được giám định để tìm các bằng chứng buộc tội.

Các mẫu ADN thu thập từ chiếc xe và từ sừng tê giác bị thu giữ ở Kempton Park đã được gửi tới Phòng thí nghiệm Di truyền Thú y tại Đại học Pretoria để phân tích ADN. Kết quả dự kiến sẽ được đưa ra làm bằng chứng khi Huy ra hầu tòa lần tiếp theo vào tuần tới.

Cựu lãnh đạo Đơn vị Chống trộm gia súc và Bảo vệ các loài nguy cấp của Nam Phi, Trung tá Steve Roets, cho biết có nhiều bằng chứng cho thấy phần lớn các vụ trộm sừng tê giác tại Nam Phi “đều là các vụ trộm được dàn dựng”.

Nam Phi hiện vẫn là nơi sinh sống của quần thể tê giác lớn nhất thế giới, và việc bảo vệ loài động vật này vừa là trách nhiệm quốc gia vừa là nghĩa vụ toàn cầu.

Buôn bán động vật hoang dã không chỉ là vấn đề môi trường mà còn là một phần của mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia có tổ chức rộng lớn hơn.