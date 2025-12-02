Na Uy xây hầm đường bộ xuyên biển dài và sâu nhất thế giới

Ảnh minh họa đường hầm xuyên biển Rogfast (Ảnh: Skanska).

Đường hầm vượt biển đang được xây dựng tại Na Uy có chiều dài 27km, có tên gọi Rogfast. Ở điểm sâu nhất, đường hầm sẽ nằm sâu 392m dưới mực nước biển.

Việc xây dựng bắt đầu từ tháng 1/2018 nhưng bị dừng lại vào cuối năm 2019 do dự báo đội chi phí, dẫn đến việc hủy các hợp đồng hiện có và tái cấu trúc dự án. Dự án được nối lại vào cuối năm 2021 và dự kiến hoàn thành vào năm 2033, với chi phí khoảng 25 tỷ kroner Na Uy (khoảng 2,4 tỷ USD).

“Đường hầm sẽ cải thiện đáng kể khả năng kết nối dọc bờ biển phía tây Na Uy, bằng cách tạo ra tuyến liên kết nhanh và đáng tin cậy hơn giữa khu vực Stavanger và Haugesund”, bà Anne Brit Moen, quản lý dự án tại Skanska, tập đoàn xây dựng đa quốc gia đang thi công phần phía bắc của đường hầm, cho biết.

Bằng cách thay thế các tuyến phà hiện tại, Rogfast sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa thành phố lớn thứ hai và thứ tư của Na Uy là Bergen và Stavanger khoảng 40 phút, đồng thời giúp việc đi lại hàng ngày dễ dàng hơn.

Xây dựng đường hầm dài như vậy dưới biển đặt ra nhiều thách thức công nghệ. Giống như hầu hết các đường hầm hiện đại, để tiết kiệm thời gian, Rogfast được đào từ cả 2 đầu cùng lúc, với mục tiêu 2 đội thi công gặp nhau chính xác ở giữa với sai số chỉ 5cm.

Để đạt được độ chính xác này, cần sử dụng hệ thống đo đạc bằng laser và các thiết bị tinh vi khác. Một máy quét laser gương xoay sẽ đo phần đường hầm vừa đào xong, thu thập 2 triệu điểm dữ liệu mỗi giây để tạo ra “bản sao số” của đường hầm, từ đó đối chiếu với bản thiết kế nhằm phát hiện sai lệch.

Sai số 5cm là một trong những mức nghiêm ngặt nhất trên thế giới, nhưng giúp tiết kiệm thời gian, tiền bạc, vật liệu và giảm phát thải nhờ tránh sai sót.

Một hệ thống cảnh báo sự cố thời gian thực cũng sẽ được triển khai để phát hiện các sự kiện như xe hỏng hay ùn tắc, và camera cùng radar sẽ giám sát phương tiện.

Ảnh mô phỏng vị trí dường hầm Rogfast (Ảnh: cuny.edu).

Rogfast là một phần trong kế hoạch cải tạo tuyến cao tốc ven biển E39, dài 1.100km, chạy từ Trondheim ở phía bắc tới Kristiansand ở phía nam. Hiện phải mất 21 giờ để đi hết tuyến đường này, bao gồm 7 chuyến phà. Mục tiêu là loại bỏ hoàn toàn phà bằng cách xây thêm đường hầm và cầu, giảm một nửa thời gian di chuyển. Dự án dự kiến không hoàn thành trước năm 2050.

Dù việc đóng các tuyến phà có thể khiến một số việc làm bị mất đi, Rogfast sẽ cải thiện cơ hội tiếp cận việc làm, giáo dục và dịch vụ công cho các cộng đồng địa phương. Dự án cũng sẽ có tác động tích cực đến kinh tế địa phương và ngành hải sản nhờ giảm chi phí logistics và giúp doanh nghiệp mở rộng phạm vi hoạt động.

Hiện nay, đường hầm dài nhất thế giới có đoạn dưới biển thuộc về đường hầm Seikan ở miền Bắc Nhật Bản, một đường hầm dành cho tàu hỏa dài 53,85km với đoạn dưới biển dài 23,3km.

Đường hầm eo biển Manche (Channel Tunnel), cũng dành cho tàu hỏa và nối Anh với Pháp, ngắn hơn với 50,46km, nhưng đoạn dưới biển dài 37,9km, dài hơn Rogfast.

Tuy nhiên, Rogfast sẽ nằm sâu dưới mực nước biển hơn nhiều so với Seikan hay đường hầm eo biển Manche, vốn có độ sâu tối đa lần lượt là 240m và 115m.