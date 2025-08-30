Mỹ từ chối cấp thị thực cho lãnh đạo Palestine dự họp Liên hợp quốc

Các đại diện tham dự cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về xung đột Israel - Palestine tại trụ sở ở New York hôm 27/8 (Ảnh: Reuters).

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay Tổng thống chính quyền Palestine Mahmoud Abbas và khoảng 80 quan chức Palestine sẽ bị ảnh hưởng bởi quyết định của Mỹ từ chối và thu hồi thị thực của các thành viên thuộc Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) và Chính quyền Palestine (PA) ở Bờ Tây.

Hiện vẫn chưa rõ liệu việc thu hồi thị thực có ngăn cản ông Abbas, người dự kiến ​​sẽ phát biểu tại cuộc họp của Liên hợp quốc hay không, đến New York hay không.

Ông Abbas có kế hoạch đến New York để tham dự cuộc họp thường niên Đại hội đồng tại trụ sở Liên hợp quốc. Ông cũng dự kiến tham dự một hội nghị thượng đỉnh tại đó do Pháp và Ả rập Xê út tổ chức, sự kiện mà Anh, Pháp, Australia và Canada cam kết sẽ công nhận Nhà nước Palestine.

Trong khi đó, Văn phòng Tổng thống Palestine cho biết trong một tuyên bố rằng quyết định cấp thị thực lần này đi ngược thỏa thuận Trụ sở Liên hợp quốc, đặc biệt là vì Nhà nước Palestine là thành viên quan sát viên của Liên hợp quốc.

Thỏa thuận năm 1947 thành lập trụ sở Liên hợp quốc nói rằng Mỹ không gây bất kỳ trở ngại nào đối với việc đi lại của đại diện các phái bộ Liên hợp quốc đến "khu vực trụ sở" tại New York. Tuy nhiên, lâu nay Washington cho rằng họ có thể từ chối cấp thị thực vì các lý do như an ninh, chủ nghĩa cực đoan và chính sách đối ngoại.

Nói về vấn đề này, ông Stephane Dujarric, phát ngôn viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh, Liên hợp quốc biết về việc từ chối thị thực “thông qua các thông cáo báo chí”.

“Rõ ràng là chúng tôi sẽ theo dõi vụ việc. Chúng tôi sẽ thảo luận những vấn đề này với Bộ Ngoại giao Mỹ theo thỏa thuận về trụ sở Liên hợp quốc”, ông nói. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn tất cả các nhà ngoại giao và đại biểu có quyền đến đây được tự do đi lại”.