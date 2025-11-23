Mỹ truy tố 2 đối tượng bị "tố" lên kế hoạch cướp đảo ở Caribe

Hai nghi phạm Tanner Christopher Thomas và Gavin Rivers Weisenburg (Ảnh: RT).

Hai thanh niên Mỹ đã bị truy tố vì bị cáo buộc âm mưu tiến hành một chiến dịch vũ trang để chiếm quyền kiểm soát một hòn đảo Caribe, loại bỏ toàn bộ đàn ông trên đảo và biến phụ nữ cùng trẻ em thành nô lệ, các công tố viên Mỹ cho biết.

Theo Văn phòng Công tố viên Liên bang của Quận Đông Texas, Gavin Rivers Weisenburg, 21 tuổi, và Tanner Christopher Thomas, 20 tuổi, đều đến từ khu vực Dallas, “đã âm mưu tuyển mộ và chỉ huy một lực lượng viễn chinh bất hợp pháp” tới Ile de la Gonave, một hòn đảo nhiệt đới có khoảng 100.000 cư dân thuộc Cộng hòa Haiti.

Kế hoạch này, được cho là đã được thảo luận từ tháng 8/2024 đến tháng 7/2025, nhằm tiến hành một cuộc đảo chính tại hòn đảo ở Caribe.

“Weisenburg và Thomas dự định sát hại toàn bộ đàn ông trên đảo để từ đó biến toàn bộ phụ nữ và trẻ em thành nô lệ của họ”, các công tố viên cho hay.

Cả hai bị truy tố tội “âm mưu giết người, gây thương tích hoặc bắt cóc tại một quốc gia nước ngoài và sản xuất ấn phẩm khiêu dâm trẻ em".

Các điều tra viên cho rằng hai nghi phạm đã lên kế hoạch mua thuyền buồm, súng đạn và còn tìm cách tuyển mộ người vô gia cư ở khu vực Washington, DC để lập một nhóm vũ trang.

Hai người này bị cáo buộc đã tiến hành “nhiều hành động công khai”, bao gồm học ngôn ngữ địa phương, chuẩn bị kế hoạch tác chiến, và tìm kiếm các chương trình huấn luyện nhằm “tiếp thu kỹ năng liên quan đến kế hoạch xâm chiếm”. Giới chức cho biết Thomas đã gia nhập Không quân Mỹ để nhận đào tạo quân sự nhằm chuẩn bị cho kế hoạch.

Luật sư của hai nghi phạm đều cho biết rằng họ sẽ tuyên bố vô tội.

Luật sư David Finn, đại diện cho Weisenburg, mô tả cáo trạng chỉ là “một lời cáo buộc” và kêu gọi công chúng “hãy giữ bình tĩnh và đừng tin vào sự thổi phồng”.

“Nếu phản ứng đầu tiên của bạn khi đọc thông cáo của chính phủ là "không thể và vô lý", thì có lẽ bạn đã để ý đúng điểm quan trọng”, ông nói.

Tội âm mưu giết người ở nước ngoài có thể bị phạt tù chung thân, trong khi tội liên quan tới sản xuất ấn phẩm khiêu dâm trẻ em có mức phạt từ 15 đến 30 năm tù.