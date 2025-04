Mỹ công bố kế hoạch thu phí tàu Trung Quốc cập cảng

Container tập kết tại cảng Maryland, Mỹ (Ảnh: Reuters).

Thông báo do Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) công bố hôm 17/4 cho biết, chính phủ Mỹ sẽ tính phí đối với tất cả các tàu do Trung Quốc chế tạo và sở hữu cập cảng tại các cảng của Mỹ dựa trên trọng tải hoặc hàng hóa được vận chuyển trong mỗi chuyến tàu.

Theo thông báo của USTR, mức phí mới sẽ được thực thi trong khoảng 180 ngày, được triển khai theo từng giai đoạn và có thể tăng trong những năm tới.

Động thái của Mỹ được cho là nhằm giúp khôi phục ngành đóng tàu của Mỹ trước sự thống trị của Trung Quốc.

"Tàu thuyền và vận tải đóng vai trò quan trọng đối với an ninh kinh tế của Mỹ và dòng chảy thương mại tự do. Các hành động của chính quyền Trump sẽ bắt đầu đảo ngược sự thống trị của Trung Quốc, giải quyết các mối đe dọa đối với chuỗi cung ứng của Mỹ và gửi tín hiệu về nhu cầu đối với các tàu do Mỹ đóng", Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết.

Trung Quốc ngày 18/4 tuyên bố kế hoạch của Mỹ sẽ "thất bại".

Tại một cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian cho biết việc áp dụng phí cập cảng và tăng thuế đối với thiết bị bốc dỡ hàng hóa là "biện pháp gây hại cho những bên khác và chính Mỹ".

"Điều này không chỉ làm tăng chi phí vận chuyển toàn cầu và phá vỡ sự ổn định của ngành công nghiệp toàn cầu mà còn làm tăng áp lực lạm phát ở Mỹ, gây tổn hại đến lợi ích của người tiêu dùng và doanh nghiệp Mỹ", ông Lin cho biết, đồng thời nói thêm rằng điều này "cuối cùng sẽ không thể phục hồi ngành đóng tàu của Mỹ".

Từ ngày 14/10, các tàu do Trung Quốc sở hữu và điều hành sẽ bị tính phí 50 USD cho mỗi tấn ròng, mức phí này sẽ tăng 30 USD mỗi năm trong 3 năm tới.

Các tàu do Trung Quốc đóng thuộc sở hữu của các công ty không phải của Trung Quốc sẽ bị tính phí 18 USD mỗi tấn ròng, với mức phí hàng năm tăng 5 USD trong cùng kỳ.

Các khoản thuế mới đối với tàu Trung Quốc làm gia tăng căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tổng thống Trump đã tăng thuế lên tổng cộng 145% đối với hàng hóa do Trung Quốc sản xuất trong khi Bắc Kinh đã trả đũa bằng mức thuế 125% đối với hàng hóa của Mỹ.

Phát biểu với các phóng viên về thuế quan tại Nhà Trắng vào ngày 17/4, ông Trump đã ám chỉ khả năng dừng các đợt tăng thuế trả đũa, mà Trung Quốc mô tả là một trò chơi con số "vô nghĩa".

"Tôi không muốn chúng tăng cao hơn vì đến một thời điểm nào đó, bạn sẽ khiến mọi người không mua hàng nữa", ông nói.

Bắc Kinh tuần trước nói rằng Trung Quốc không có ý định tăng thuế đối với hàng hóa của Mỹ cao hơn mức đã công bố.

Tổng thống Trump cũng nói với các phóng viên hôm 17/4 rằng ông muốn đàm phán các thỏa thuận thương mại với mọi quốc gia, bao gồm Trung Quốc. Ông lưu ý rằng chính quyền Mỹ đang trao đổi với các quan chức Trung Quốc để nỗ lực đạt được một thỏa thuận.