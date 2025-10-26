Mỹ - Trung đàm phán thương mại, mở đường cho cuộc họp thượng đỉnh hiệu quả

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhật Bản vào năm 2019 (Ảnh: Reuters).

Ngày thứ hai của các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang mở đường cho một “cuộc gặp hiệu quả” giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết tại Kuala Lumpur, Malaysia ngày 26/10.

Diễn biến này làm dấy lên hy vọng về một thỏa thuận giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Ông Greer và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN để tiến hành vòng đàm phán trực tiếp thứ năm kể từ tháng 5, khi cả hai bên tìm cách giảm leo thang cuộc chiến thương mại.

“Tôi nghĩ rằng chúng ta đang tiến đến một giai đoạn mà lãnh đạo hai nước sẽ có một cuộc gặp rất hiệu quả”, ông Greer nói khi rời bàn đàm phán để gặp Tổng thống Trump. Trưởng đoàn đàm phán thương mại của Trung Quốc, Lý Thành Cương, cũng tham gia cuộc gặp này.

Khi được hỏi liệu đất hiếm có nằm trong nội dung thảo luận bắt đầu từ ngày 25/10 hay không, ông Greer cho biết một loạt chủ đề rộng đã được bàn đến, bao gồm cả việc gia hạn lệnh đình chiến về các biện pháp thương mại.

Cả hai bên đều mong muốn tránh leo thang xung đột thương mại, sau khi Tổng thống Trump cảnh báo áp mức thuế 100% đối với hàng hóa Trung Quốc và các biện pháp hạn chế thương mại khác từ ngày 1/11, để đáp trả việc Bắc Kinh siết chặt kiểm soát xuất khẩu nam châm và khoáng sản đất hiếm.

Tổng thống Trump đã đến thủ đô Malaysia sáng 26/10 để tham dự hội nghị ASEAN, điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du châu Á kéo dài 5 ngày, dự kiến sẽ kết thúc bằng cuộc gặp trực tiếp với ông Tập tại Hàn Quốc.

Một kết quả tích cực từ các cuộc đàm phán tại Kuala Lumpur sẽ xóa bỏ trở ngại cho cuộc gặp mang tính quyết định dự kiến diễn ra ngày 30/10.

Trong số các chủ đề mà ông Trump sẽ bàn với ông Tập có việc Trung Quốc mua đậu nành Mỹ, tình hình đảo Đài Loan…

Ông Trump cũng nói rằng ông sẽ tìm kiếm sự hợp tác của Trung Quốc trong các vấn đề của Washington với Nga, khi cuộc chiến ở Ukraine bước sang năm thứ 4.

Trong một diễn biến khác, Malaysia đã ký một thỏa thuận thương mại với Mỹ bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 ngày 26/10, với sự có mặt của Tổng thống Donald Trump, ấn định mức thuế suất 19% từng được thống nhất từ tháng 8.

Thỏa thuận bao gồm nhiều điều khoản, trong đó có việc Malaysia sẽ cung cấp khoáng sản chiến lược cho Mỹ, một yếu tố then chốt trong các cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra giữa Washington và Bắc Kinh.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết, thỏa thuận này đảm bảo rằng đầu tư thương mại về khoáng sản chiến lược giữa hai bên “sẽ được tự do và bền vững nhất có thể”.

“Chúng ta đang sống trong một thế giới mà việc sở hữu những khoáng sản chiến lược này có ý nghĩa quan trọng đối với ngành sản xuất, công nghệ và nền kinh tế của chúng ta. Điều rất quan trọng là chúng ta hợp tác với nhau như những đối tác thiện chí để bảo đảm chuỗi cung ứng thông suốt", ông nói.

Mức thuế 19% này sẽ không ảnh hưởng đến khoảng 60% hàng xuất khẩu của Malaysia sang Mỹ, như chất bán dẫn và dược phẩm, vốn đang được Washington miễn thuế.

Bản biên bản ghi nhớ về khoáng sản chiến lược nêu rõ: “Malaysia cam kết không áp dụng lệnh cấm hoặc hạn ngạch đối với việc xuất khẩu sang Mỹ các khoáng sản chiến lược hoặc nguyên tố đất hiếm".

Malaysia cũng cam kết thúc đẩy phát triển ngành khoáng sản chiến lược và đất hiếm trong quan hệ đối tác với các công ty Mỹ, bao gồm gia hạn giấy phép hoạt động để tạo sự ổn định cho hoạt động đầu tư và tăng năng lực sản xuất.

Malaysia hiện có trữ lượng đất hiếm hơn 16 triệu tấn, đáp ứng khoảng 13% nhu cầu toàn cầu về khoáng sản chiến lược, bao gồm cả đất hiếm. Tuy nhiên, quặng đất hiếm khai thác tại Malaysia hiện được xuất khẩu sang Trung Quốc, do Malaysia chưa có công nghệ chế biến cần thiết.

Washington coi việc tiếp cận nguồn đất hiếm là thành phần chủ chốt trong chiến lược an ninh quốc gia, vì Trung Quốc đang thống trị lĩnh vực sản xuất này.