Mỹ - Trung nhất trí cùng tìm giải pháp cho vấn đề Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc vào sáng 30/10 (Ảnh: Reuters).

"Ukraine là một vấn đề rất được quan tâm. Chúng tôi đã thảo luận về vấn đề này rất lâu, và cả hai chúng tôi sẽ cùng nhau hợp tác để xem liệu chúng tôi có thể đạt được điều gì đó hay không", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không Lực Một sau cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc vào sáng 30/10.

Trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ tại Hàn Quốc, ông Tập Cận Bình đề xuất Bắc Kinh và Washington nên "cùng nhau hợp tác để đạt được những điều to lớn và cụ thể hơn vì lợi ích của hai nước và toàn thế giới".

"Khi thế giới ngày nay đang phải đối mặt với nhiều vấn đề khó khăn, Trung Quốc và Mỹ có thể cùng gánh vác trách nhiệm của mình với tư cách là các nước lớn", ông Tập nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng chỉ ra những "biến động" gần đây trong quan hệ song phương giữa hai nước, cho rằng chúng mang lại bài học cho cả hai bên, đồng thời kêu gọi Mỹ "tập trung vào lợi ích lâu dài của việc hợp tác thay vì rơi vào vòng luẩn quẩn trả đũa".

"Cả hai bên có thể tiếp tục đàm phán trên tinh thần bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và có đi có lại - thu hẹp tranh chấp đồng thời mở rộng hợp tác", ông Tập Cận Bình nói thêm.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Mỹ và Trung Quốc đã "đạt được sự đồng thuận" về "các vấn đề kinh tế và thương mại quan trọng" sau cuộc gặp giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc nói rằng Tổng thống Trump "rất nhiệt tình" trong việc giải quyết các cuộc xung đột trên toàn thế giới. Ông Tập khẳng định Trung Quốc luôn thúc đẩy đàm phán hòa bình như một cách để giải quyết các cuộc khủng hoảng.

Vào tháng 8, ông Tập Cận Bình tuyên bố lập trường của Trung Quốc về xung đột Ukraine sẽ không thay đổi và sẽ tiếp tục khuyến khích đàm phán bất kể diễn biến như thế nào. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận không thể giải quyết những vấn đề phức tạp bằng những giải pháp đơn giản.