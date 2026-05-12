Tổng thống Putin đích thân lái siêu xe chở cô giáo cũ tới thăm Điện Kremlin

Tổng thống Nga Vladimir Putin tặng hoa và ôm cô giáo cũ (Ảnh: Izvestia).

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hội ngộ với giáo viên cũ của ông, Vera Dmitriyevna Gurevich, trong một buổi tối đặc biệt tại Moscow hôm 11/5.

Nhà lãnh đạo Nga nồng nhiệt chào đón cô giáo lớn tuổi bằng một bó hoa trước khi ôm bà đầy xúc động. Cử chỉ này nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng và đoạn video về cuộc gặp đã lan truyền mạnh.

Người dùng mạng xã hội đánh giá cao sự chân thành và giàu cảm xúc của ông Putin. Ông đã mời cô giáo cũ tham dự lễ diễu binh Ngày Chiến thắng vừa kết thúc gần đây.

Tổng thống Putin lái siêu xe chở cô giáo cũ tới thăm Điện Kremlin (Video: Wion).

Theo đoạn video, ông Putin đã dành thời gian trò chuyện riêng với cô giáo trước khi đưa bà đi ăn tối, cùng ôn lại những ký ức thời đi học trong một cuộc hội ngộ mang đậm sự hoài niệm.

Trong một cử chỉ đáng chú ý khác, Tổng thống Nga còn đích thân hộ tống và lái xe Aurus do Nga sản xuất để đưa bà tới Điện Kremlin sau đó, cho thấy sự kính trọng và lòng biết ơn mà ông vẫn dành cho người từng dạy dỗ mình thời thơ ấu ở Leningrad, nay là St. Petersburg.

Sinh năm 1952, ông Putin lớn lên tại Leningrad thời hậu chiến. Tổng thống Nga thông thạo tiếng Đức, kỹ năng ông có được trong thời gian làm sĩ quan tình báo KGB tại Dresden, Đông Đức, từ năm 1985 đến 1990.

Tổng thống đã mời cô giáo cũ ở lại thủ đô Moscow chơi trong vài ngày. Theo Điện Kremlin, một chương trình tham quan riêng cũng được sắp xếp dành cho cô giáo. Bà Gurevich từng là giáo viên của ông Putin tại Trường số 193 ở Leningrad.

Bà Gurevich cũng đã tham dự lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng tại Moscow vào năm ngoái. Bà cho biết Ngày Chiến thắng là một ngày lễ vừa vui vừa buồn, nhưng vô cùng cần thiết đối với người dân. Bà chia sẻ rằng tự hào về học trò cũ của mình và cảm ơn ông Putin. Bà cũng gửi lời chúc mừng Ngày Chiến thắng tới những người dân Nga.