Hơn 2 triệu người nhập cư trái phép đã rời khỏi Mỹ kể từ đầu năm

Máy bay vận tải quân sự đưa người nhập cư trái phép rời khỏi Mỹ (Ảnh: NYT).

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang thúc đẩy tiến độ để đưa 600.000 người nhập cư bất hợp pháp ra khỏi nước Mỹ trong năm đầu tiên của chiến dịch quy mô toàn quốc, New York Post đưa tin.

Tuy nhiên, tổng tác động của chiến dịch còn lớn hơn nhiều khi Bộ An ninh Nội địa (DHS) cho biết hơn 2 triệu người nhập cư bất hợp pháp đã rời khỏi Mỹ kể từ tháng 1, bao gồm những người bị trục xuất cưỡng chế và những người tự nguyện rời đi.

Các đặc vụ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan của Mỹ (ICE) và cơ quan liên bang khác cũng đã bắt giữ hơn 457.000 người nhập cư bất hợp pháp, và giới chức khẳng định đây “chỉ mới là khởi đầu".

Phát ngôn viên DHS, bà Tricia McLaughlin, cho biết Tổng thống Trump và Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem đã “tái khởi động một cơ quan từng bị cấm làm đúng chức năng của mình trong 4 năm qua", ám chỉ ICE.

Bà nói thêm rằng, các đặc vụ liên bang đã đạt được “tiến bộ mang tính lịch sử trong việc thực hiện lời hứa của Tổng thống Trump là bắt giữ và trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp đã xâm nhập vào đất nước chúng ta”.

Theo DHS, hơn 493.000 người nhập cư bất hợp pháp đã bị trục xuất kể từ đầu nhiệm kỳ hai của ông Trump, và thêm 1,6 triệu người khác tự nguyện rời đi.

“Những người nhập cư bất hợp pháp đang nghe thấy thông điệp của chúng tôi, hoặc rời đi ngay, hoặc chịu hậu quả. Nhiều người thậm chí đã quay đầu trước khi đến biên giới”, bà McLaughlin nói.

Cơ quan này tuyên bố hồi tháng 9 rằng trong 4 tháng liên tiếp, họ không để bất kỳ người vượt biên bất hợp pháp nào vào trong nước, khẳng định rằng “kỷ nguyên biên giới mở đã chấm dứt".

Sự gia tăng hoạt động bắt giữ và trục xuất đã biến các đặc vụ thành mục tiêu từ nhiều phía, từ các băng đảng, nhóm buôn ma túy đến những người phản đối chính sách siết chặt nhập cư. Các vụ tấn công nhắm vào đặc vụ ICE tăng 1.000% trong năm 2025, theo New York Post.