Mỹ thu hồi thị thực của 6 người nước ngoài vì bình luận trên mạng xã hội

Binh sĩ Mỹ đứng cạnh bức chân dung nhà hoạt động Charlie Kirk trong lễ tang của ông tại Arizona hôm 21/9 (Ảnh: Reuters).

“Mỹ không có nghĩa vụ phải dung nạp những người nước ngoài mong cái chết cho người Mỹ. Bộ Ngoại giao Mỹ tiếp tục xác định những người có thị thực đã ăn mừng vụ ám sát nhà hoạt động Charlie Kirk”, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 14/10 cho biết.

Sau đó, Bộ Ngoại giao Mỹ liệt kê 6 “ví dụ về người nước ngoài không còn được chào đón tại Mỹ” trong một chuỗi bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X.

Chuỗi bài đăng bao gồm các ảnh chụp màn hình và trích dẫn từ những người được xác định là công dân Argentina, Brazil, Đức, Mexico, Paraguay và Nam Phi.

Không ai trong số các cá nhân này được nêu tên, nhưng các ảnh chụp màn hình có thể xác định danh tính của 2 người, trong đó có một người từng bị phe bảo thủ trên X nhắm mục tiêu tấn công. Một trong các bình luận được trích dẫn viết: “Charlie Kirk sẽ không được nhớ đến như một người hùng”.

Chuỗi bài đăng kết thúc bằng tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ rằng Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio “sẽ bảo vệ biên giới, văn hóa và công dân của Mỹ bằng cách thực thi luật nhập cư”.

“Những người nước ngoài lợi dụng lòng hiếu khách của Mỹ trong khi ăn mừng vụ ám sát công dân của chúng ta sẽ bị trục xuất”, Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ.

Sau khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump đã nối lại các hoạt động siết chặt chính sách kiểm soát nhập cư. Chính quyền của ông yêu cầu khách quốc tế phải công khai tài khoản mạng xã hội của họ để được kiểm tra trước khi được phép nhập cảnh.

Chính phủ Mỹ cho biết đang xem xét lại tình trạng của hơn 55 triệu người có thị thực vào Mỹ để xác định các hành vi vi phạm tiêu chuẩn.

Charlie Kirk, nhà hoạt động 31 tuổi, một người ủng hộ lớn của Tổng thống Mỹ Donald Trump và là giám đốc điều hành tổ chức Turning Point USA, bị ám sát khi đang diễn thuyết tại Đại học Utah Valley hôm 10/9.

Ông Kirk được cho là đã bị bắn từ một tòa nhà cách vị trí mình đang diễn thuyết chỉ khoảng 200m, sau khi phát biểu trước đám đông khoảng 3.000 người với các biện pháp an ninh lỏng lẻo.