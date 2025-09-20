Mỹ công bố chương trình thị thực vàng, bạch kim trị giá tới 5 triệu USD

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

“Họ sẽ chi rất nhiều tiền để được vào Mỹ”, ông Trump nói với các phóng viên ngày 19/9 trong Phòng Bầu dục khi ký lệnh thành lập chương trình thị thực.

“Nó sẽ mang về hàng tỷ, hàng tỷ và hàng tỷ USD, dùng để giảm thuế, trả nợ và cho nhiều việc tốt khác", ông khẳng định.

Cá nhân có thể trả 1 triệu USD để nhận quyền cư trú Mỹ với “Thẻ Vàng”, sau khi đóng phí xử lý hồ sơ và vượt qua thẩm tra, theo một trang web công bố chương trình.

Một “Thẻ Bạch kim” sẽ sớm được giới thiệu với giá 5 triệu USD, cho phép người sở hữu “lưu trú tại Mỹ tối đa 270 ngày mà không bị đánh thuế thu nhập ngoài Mỹ”.

Các doanh nghiệp trả phí 2 triệu USD cho mỗi nhân viên cũng có thể được cấp quyền cư trú cho một số lao động không xác định.

Chưa rõ thị thực sẽ được cấp khi nào. Trang web có mục “nộp đơn ngay”, yêu cầu ứng viên cung cấp tên, khu vực sinh sống và địa chỉ email. Các chuyên gia di trú cho rằng Quốc hội có thể sẽ cần phê chuẩn chương trình.

Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick dự đoán kế hoạch này sẽ mang về hơn 100 tỷ USD cho chính phủ Mỹ.

Ông Trump từng hé lộ dự án "Thẻ Vàng" hồi tháng 2, quảng bá nó như một sáng kiến giúp thu hút vốn đầu tư, tạo việc làm và cung cấp nguồn thu để giảm thâm hụt. Ông Lutnick đã cùng ông Trump tại Nhà Trắng ngày 19/9 để công bố sáng kiến.

Các loại thị thực dành cho giới siêu giàu nằm trong nỗ lực của ông Trump nhằm cải tổ hệ thống nhập cư, trong đó còn có việc đẩy mạnh trục xuất người nhập cư không giấy tờ. Ông Trump nói rằng ông muốn mở rộng con đường hợp pháp dẫn tới quyền công dân Mỹ, đặc biệt cho những cá nhân có thu nhập cao.

“Điều quan trọng là chúng ta sẽ có những con người tuyệt vời vào đây, và họ sẽ trả tiền”, ông Trump nói, ước tính có thể có tới 1 triệu người mua thẻ.

Thông báo được đưa ra khi ông cũng đang xúc tiến cải tổ toàn diện chương trình thị thực H-1B dành cho những lao động nước ngoài có chuyên môn cao trong các lĩnh vực đặc thù, yêu cầu phí nộp hồ sơ 100.000 USD nhằm hạn chế tình trạng lạm dụng.

Động thái này được dự đoán sẽ khiến các công ty công nghệ và doanh nghiệp khác phải trả nhiều hơn rất nhiều để thuê kỹ sư và lao động tay nghề cao nước ngoài.

Ông Trump nói rằng các lãnh đạo công nghệ sẽ “rất hài lòng” với chương trình thị thực "Thẻ Vàng" vì nó cho phép họ đưa thêm lao động vào Mỹ.