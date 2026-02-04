Mỹ thông qua gói chi tiêu lớn, chấm dứt đóng cửa chính phủ

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng (Ảnh: CNBC).

“Tôi rất vui mừng được ký Đạo luật phân bổ ngân sách hợp nhất để ngay lập tức mở cửa trở lại chính phủ liên bang và cấp kinh phí cho phần lớn các hoạt động trong phần còn lại của năm tài khóa”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói tại Phòng Bầu dục.

Chữ ký của Tổng thống Trump đã chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa một phần sau 3 ngày và cấp ngân sách cho một loạt bộ ngành quan trọng.

Trước đó, Hạ viện Mỹ đã thông qua một dự luật cấp ngân sách nhằm chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa một phần, đồng thời tạo thêm thời gian để đảng Dân chủ đàm phán với Nhà Trắng và các lãnh đạo đảng Cộng hòa về các hạn chế đối với chiến dịch trục xuất hàng loạt người nhập cư.

Theo đó, Hạ viện đã phê chuẩn gói phân bổ ngân sách trị giá 1,2 nghìn tỷ USD với tỷ lệ phiếu 217-214.

Việc gián đoạn ngân sách xảy ra sau khi đảng Dân chủ từ chối phê duyệt tiếp tục cấp kinh phí cho Bộ An ninh Nội địa (DHS) sau các vụ công dân Mỹ Renee Good và Alex Pretti bị đặc vụ liên bang bắn tại Minneapolis trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump tăng cường thực thi luật nhập cư tại thành phố này.

Phía đảng Dân chủ yêu cầu áp đặt một loạt quy định đối với Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) cùng các cơ quan khác tham gia chiến dịch trục xuất hàng loạt. Trong các điều kiện của họ có yêu cầu đặc vụ liên bang phải đeo camera gắn trên người, ngừng đeo mặt nạ, tuân thủ quy tắc ứng xử và phải có lệnh bắt giữ đối với những người cư trú bất hợp pháp.

Phe Dân chủ ban đầu đã chặn việc thông qua gói chi tiêu tại Thượng viện tuần trước, khiến Nhà Trắng đồng ý một thỏa thuận theo đó DHS chỉ được cấp ngân sách trong 2 tuần, trong khi các bộ còn lại được cấp kinh phí đến tháng 9, thời điểm năm tài khóa 2026 kết thúc.

Trong tuyên bố sau cuộc bỏ phiếu, lãnh đạo phe thiểu số Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries cho hay, các thay đổi mà đảng của ông yêu cầu “phải là một phần của bất kỳ dự luật phân bổ ngân sách cả năm nào” cho DHS.

“Người dân Mỹ trên khắp đất nước đang đòi hỏi trách nhiệm giải trình và chấm dứt các chiến thuật bán quân sự mà ICE đang sử dụng trong cộng đồng của chúng ta. Nếu không có thay đổi mạnh mẽ và có ý nghĩa, sẽ không có con đường đáng tin cậy nào tiến lên đối với dự luật cấp ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa vào tuần tới”, lãnh đạo Jeffries nói.

Triển vọng đạt được một thỏa thuận lưỡng đảng về hành vi của các đặc vụ vẫn chưa rõ ràng. Hôm 2/2, Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem thông báo tất cả đặc vụ liên bang tại Minneapolis sẽ ngay lập tức bắt đầu đeo camera gắn trên người, với kế hoạch mở rộng việc sử dụng trên toàn quốc. Tuy nhiên, lãnh đạo đảng Dân chủ cho rằng chính sách này vẫn chưa đủ.