Mỹ: Thỏ "mọc sừng" gây xôn xao cộng đồng mạng

Một con thỏ bị nhiễm virus Papilloma Shope (Ảnh: Sky News).

Một số lượng cá thể thỏ ở bang Colorado, Mỹ với những khối u kỳ dị trông như sừng gây xôn xao dư luận, nhưng các nhà khoa học cho biết những con vật này chỉ mắc một loại virus tương đối phổ biến.

Những con thỏ đuôi bông gần đây xuất hiện ở thành phố Fort Collins bị nhiễm virus Shope papillomavirus, phần lớn là vô hại, gây ra những khối u giống mụn cóc mọc từ mặt và nhô ra như những chiếc sừng đang lan rộng.

Những bức ảnh lan truyền trên mạng đã khiến chúng bị gán nhiều biệt danh như “thỏ quái vật Frankenstein”, “thỏ quỷ” hay “thỏ xác sống". Tuy nhiên, căn bệnh này không mới. Đây là loại virus này đã từng truyền cảm hứng cho các câu chuyện dân gian cổ xưa và thúc đẩy nghiên cứu khoa học gần 100 năm trước.

Loại virus ở thỏ này được đặt theo tên Tiến sĩ Richard E. Shope, giáo sư tại Đại học Rockefeller, người đã phát hiện căn bệnh ở thỏ đuôi bông vào những năm 1930.

Tin tức về những con thỏ ở Fort Collins, cách Denver khoảng 105km về phía bắc, bắt đầu được chú ý sau khi cư dân phát hiện chúng quanh thị trấn và đăng ảnh lên mạng. Những bức ảnh sau đó đã thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ dư luận.

Kara Van Hoose, người phát ngôn của Cơ quan Công viên và Động vật hoang dã Colorado, cho biết hôm 13/8 rằng cơ quan này đã nhận được nhiều cuộc gọi về những con thỏ được quan sát thấy ở Fort Collins.

Tuy nhiên, bà nói rằng việc bắt gặp thỏ nhiễm bệnh không phải hiếm, đặc biệt là vào mùa hè, khi bọ chét và ve, các loài trung gian truyền virus, hoạt động mạnh nhất. Virus có thể lây từ thỏ sang thỏ, nhưng không lây sang loài khác, bao gồm cả con người và thú nuôi.

Những khối u này giống mụn cóc nhưng nếu phát triển dài ra có thể trông như sừng, bà Van Hoose cho biết. Chúng không gây hại cho thỏ trừ khi mọc ở mắt hoặc miệng và cản trở việc ăn uống. Hệ miễn dịch của thỏ có thể chống lại virus, và khi đó các khối u sẽ biến mất.