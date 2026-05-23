Mỹ thay đổi quy trình quan trọng để cấp thẻ xanh cho người nước ngoài

Người nước ngoài muốn điều chỉnh tình trạng nhập cư tại Mỹ để xin thẻ xanh sẽ phải thực hiện thủ tục từ bên ngoài nước Mỹ thông qua Bộ Ngoại giao, theo thông báo của Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) ngày 22/5.

USCIS công bố thay đổi này trong một bản ghi nhớ chính sách, yêu cầu các viên chức xem xét những yếu tố và thông tin liên quan theo từng trường hợp cụ thể khi quyết định liệu có đủ điều kiện để được áp dụng biện pháp miễn trừ đặc biệt hay không.

Fox News nhận định, đây là một thay đổi lớn và quan trọng của Mỹ trong quy trình cấp thẻ xanh cho người nước ngoài. Những người không phải công dân đang ở Mỹ và đã nộp đơn xin thẻ xanh, tức quy chế thường trú nhân hợp pháp, sẽ phải rời khỏi nước này vô thời hạn, ngay cả khi họ đang cư trú hợp pháp và bất kể họ có vợ/chồng hoặc con cái mang quốc tịch Mỹ hay không.

“Một người nước ngoài đang tạm thời ở Mỹ và muốn có thẻ xanh phải quay trở về nước mình để nộp đơn”, Bộ An ninh Nội địa Mỹ, cơ quan giám sát USCIS, cho biết.

“Chính sách này giúp hệ thống nhập cư của chúng tôi vận hành đúng như luật pháp dự định, thay vì khuyến khích các lỗ hổng", thông báo nhấn mạnh.

USCIS cho biết chính sách mới sẽ giải phóng nguồn lực của cơ quan để tập trung xử lý các hồ sơ khác.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục giữ quan điểm rằng những người nhập cảnh vào Mỹ bằng thị thực du học, du lịch hoặc lao động tạm thời phải rời đi sau khi thời hạn lưu trú kết thúc, và việc được phép ở Mỹ tạm thời không nên trở thành bước đầu tiên để xin thẻ xanh.

Các quan chức khẳng định chính sách này phản ánh đúng ý định ban đầu của luật pháp. “Chúng tôi đang đưa luật pháp trở lại đúng mục đích ban đầu nhằm bảo đảm người nước ngoài tuân thủ đúng hệ thống nhập cư của đất nước", người phát ngôn USCIS Zach Kahler cho biết.

“Những người không định cư, như du học sinh, lao động tạm thời hay người có thị thực du lịch, đến Mỹ trong thời gian ngắn và với mục đích cụ thể. Hệ thống của chúng tôi được thiết kế để họ rời đi sau khi chuyến thăm kết thúc. Việc lưu trú của họ không nên trở thành bước đầu tiên trong quá trình xin thẻ xanh", ông nhấn mạnh.

Những người không đồng tình với thay đổi chính sách cho rằng có nhiều người xin cấp thẻ xanh có vợ/chồng hoặc con cái là công dân Mỹ, đóng thuế và bổ sung nhân lực thiếu hụt cho đất nước. Nếu bị buộc rời khỏi Mỹ, họ có thể phải đối mặt với thời gian xử lý hồ sơ kéo dài và những vấn đề nhân đạo.

Thay đổi chính sách ngày 22/5 là bước đi mới nhất trong hàng loạt biện pháp mà Tổng thống Mỹ Donald Trump thực hiện trong năm qua nhằm siết chặt nhập cư vào Mỹ.

Năm 2025, chính quyền ông Trump đã rút ngắn thời hạn thị thực đối với du học sinh, người tham gia chương trình trao đổi văn hóa và các thành viên báo chí. Vào tháng 1, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo đã thu hồi hơn 100.000 thị thực kể từ khi ông Trump nhậm chức vào năm trước.