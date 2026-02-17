Mỹ thảo luận với Iran về kế hoạch tiếp cận khoáng sản của Tehran?

Cơ sở dầu khí ngoài khơi Iran (Ảnh: Reuters).

Washington và Tehran có thể thảo luận về khả năng Mỹ được tiếp cận các nguồn tài nguyên khoáng sản của Iran, CNN dẫn các nguồn thạo tin cho biết.

Theo một trong các nguồn tin, trong nhiều vòng đàm phán Mỹ -Iran năm ngoái, hai bên đã bàn về khả năng đạt được các thỏa thuận kinh doanh song hành với một thỏa thuận hạt nhân, bao gồm việc trao cho Mỹ quyền tiếp cận ưu tiên trong phát triển các nguồn dầu mỏ, khí đốt và khoáng sản đất hiếm của Iran. Nguồn tin cho biết chủ đề này dự kiến sẽ được nêu lại.

Vòng đàm phán tiếp theo giữa Iran và Mỹ về chương trình hạt nhân của Tehran, do Oman làm trung gian, diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 17/2. Trước đó, một nhà ngoại giao Iran cho hay nước này đang theo đuổi một thỏa thuận hạt nhân với Mỹ nhằm mang lại lợi ích kinh tế cho cả 2 bên.

Iran và Mỹ đã nối lại đàm phán hồi đầu tháng này nhằm giải quyết tranh chấp kéo dài hàng thập kỷ về chương trình hạt nhân của Tehran và tránh một cuộc đối đầu quân sự mới. Các quan chức Mỹ nói với Reuters rằng Mỹ đã điều thêm một tàu sân bay thứ 2 tới khu vực và có thể đang chuẩn bị cho khả năng tiến hành một chiến dịch quân sự kéo dài nếu các cuộc đàm phán không thành công.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Tổng thống Donald Trump đã nói rõ rằng ông ưu tiên giải pháp ngoại giao và một thỏa thuận thông qua đàm phán, dù cũng thừa nhận điều đó có thể không xảy ra.

“Chưa ai từng đạt được một thỏa thuận thành công với Iran nhưng chúng tôi sẽ thử", ông Rubio nói.

Iran đã cảnh báo tập kích các căn cứ của Mỹ tại Trung Đông nếu bị lực lượng Mỹ tấn công, nhưng cuối tuần qua đã đưa ra giọng điệu hòa dịu hơn.

“Để đảm bảo tính bền vững của một thỏa thuận, điều thiết yếu là Mỹ cũng phải được hưởng lợi trong các lĩnh vực có lợi nhuận kinh tế cao và nhanh”, Phó Cục trưởng phụ trách ngoại giao kinh tế của Bộ Ngoại giao Iran, Hamid Ghanbari, cho biết.

“Các lợi ích chung trong các mỏ dầu và khí đốt, các mỏ chung, đầu tư khai khoáng, và thậm chí cả việc mua máy bay đều nằm trong các cuộc đàm phán”, ông Ghanbari cho hay, đồng thời lập luận rằng thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với các cường quốc thế giới đã không đảm bảo được lợi ích kinh tế cho Mỹ.

Năm 2018, ông Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận này, vốn nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Iran để đổi lấy việc hạn chế chương trình hạt nhân, và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế cứng rắn lên Tehran.

Trong khi các cuộc đàm phán dẫn tới thỏa thuận hạt nhân năm 2015 mang tính đa phương, các cuộc thương lượng hiện nay chỉ giới hạn giữa Iran và Mỹ, với Oman đóng vai trò trung gian.

Bộ Ngoại giao Iran cho biết Ngoại trưởng Abbas Araqchi đã rời Tehran tới Geneva để tham gia các cuộc đàm phán hạt nhân gián tiếp với Mỹ và gặp người đứng đầu cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc là IAEA cùng các bên khác.

Thứ trưởng Ngoại giao Majid Takht-Ravanchi cũng phát tín hiệu Iran sẵn sàng thỏa hiệp về chương trình hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ trừng phạt. Ông nói rằng “quả bóng đang ở phần sân của Mỹ để chứng minh họ muốn đạt được một thỏa thuận".

Iran cũng tuyên bố rằng nước này có thể đồng ý pha loãng lượng uranium làm giàu ở mức cao nhất để đổi lấy việc dỡ bỏ trừng phạt, như một ví dụ về sự linh hoạt của Iran.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Tehran sẽ không chấp nhận mức làm giàu uranium bằng 0, một điểm vướng mắc then chốt trong các cuộc đàm phán trước đây, khi Washington coi việc làm giàu uranium trong lãnh thổ Iran là con đường tiềm tàng dẫn tới vũ khí hạt nhân. Iran phủ nhận việc muốn phát triển vũ khí này, nhấn mạnh chương trình nguyên tử của họ vì mục đích hòa bình.