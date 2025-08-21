Mỹ: Thẩm phán "nhân ái nhất thế giới" qua đời

Thẩm phán Frank Caprio (Ảnh: Wikimedia).

Thẩm phán Mỹ Caprio, người thu hút lượng lớn người hâm mộ trực tuyến nhờ các đoạn video ghi lại sự cảm thông và nhân từ của ông trong phòng xử án, đã qua đời.

Ông Caprio đã ngồi ghế thẩm phán tại một tòa án ở Providence, Rhode Island, gần 40 năm.

Ông được trìu mến gọi là “thẩm phán nhân ái nhất thế giới”, theo NBC Boston, sau khi các video về ông xử án với nụ cười được xem hơn một tỷ lần trên mạng xã hội.

Những năm cuối sự nghiệp của ông, kết thúc vào năm 2023, được ghi hình trong chương trình truyền hình Caught In Providence.

Thông báo hôm 20/8 trên trang Instagram của ông, nơi có 3,2 triệu người theo dõi, cho biết ông đã qua đời ở tuổi 88 “sau một trận chiến dài và dũng cảm với căn bệnh ung thư tuyến tụy”.

Thông báo viết rằng ông “được yêu mến vì lòng trắc ẩn, sự khiêm nhường và niềm tin vững chắc vào sự tốt đẹp của con người”.

Trước đó một ngày, ông đã đăng một thông điệp từ giường bệnh, nói: “Đáng tiếc là tôi vừa gặp một biến chứng, tôi lại phải nhập viện, và tôi lại mong các bạn hãy nhớ đến tôi trong lời cầu nguyện thêm một lần nữa".

Phong cách xử án của ông Caprio trái ngược với nhiều thẩm phán trên truyền hình khác, những người thường tỏ ra cứng rắn và quyết liệt hơn.

Trong một đoạn video nổi tiếng, ông xóa bỏ vé phạt giao thông cho một nhân viên pha chế chạy đèn đỏ vì người này chỉ kiếm chưa tới 4 USD trong một giờ.

Trong đoạn khác, ông lắng nghe đầy cảm thông câu chuyện của một phụ nữ có con trai bị sát hại, trước khi xóa các khoản vé phạt và tiền phạt của bà, tổng cộng 400 USD.

Ông Caprio cũng tận dụng sự nổi tiếng của mình để lên tiếng về bất bình đẳng trong hệ thống tư pháp.

“Gần 90% người Mỹ có thu nhập thấp buộc phải tự mình đối mặt với các vấn đề dân sự như chăm sóc sức khỏe, bị đuổi nhà một cách bất công, quyền lợi cựu chiến binh và cả vi phạm giao thông nữa", ông nói trong một video.

Sau khi tin ông qua đời được công bố, Thống đốc Rhode Island Dan McKee đã gửi lời tri ân về “sự ấm áp và lòng trắc ẩn” của ông.

“Ông không chỉ là một thẩm phán, ông là biểu tượng của lòng nhân ái trên ghế xử, cho chúng ta thấy điều gì có thể xảy ra khi công lý kết hợp hài hòa với nhân tính", ông nói.