Mỹ sẽ xây cơ sở giam giữ người nhập cư liên bang lớn nhất lịch sử

Tổng thống Donald Trump thị sát một trung tâm giam giữ người nhập cư trái phép tại Florida hồi tháng 7 (Ảnh: Reuters).

Lầu Năm Góc ngày 7/8 cho biết kế hoạch ban đầu của chính quyền Tổng thống Donald Trump là giam giữ 1.000 người nhập cư tại Fort Bliss ở El Paso, bang Texas từ giữa đến cuối tháng 8, sau đó hoàn thành việc xây dựng một cơ sở với 5.000 giường trong "những tuần và tháng tiếp theo".

"Sau khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm giam giữ liên bang lớn nhất trong lịch sử cho nhiệm vụ quan trọng này - trục xuất người nhập cư bất hợp pháp", người phát ngôn Lầu Năm Góc Kingsley Wilson nói với các phóng viên.

Mặc dù cơ sở này đang được xây dựng trên một căn cứ quân sự, Bộ An ninh Nội địa dự kiến sẽ là cơ quan chịu trách nhiệm về người nhập cư.

Việc giam giữ người nhập cư tại các căn cứ quân sự của Mỹ không phải là điều mới. Ngay cả dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden, Lầu Năm Góc đã chấp thuận yêu cầu cho trẻ em nhập cư không có người đi kèm ở các cơ sở quân sự ở Texas.

Chính quyền Tổng thống Trump cũng đang xây dựng các cơ sở khác để giam giữ người nhập cư. Một cơ sở ở Indiana với 1.000 giường sắp được mở cửa.

Chính quyền Tổng thống Trump cho rằng các biện pháp được triển khai dọc biên giới, bao gồm việc triển khai quân đội, là lý do khiến số lượng người nhập cư không có giấy tờ giảm mạnh.

Theo dữ liệu của Cơ quan Thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE), số lượng người nhập cư bị cơ quan này giam giữ đã đạt mức kỷ lục trong những tuần gần đây, với khoảng 57.000 người bị giam giữ tính đến ngày 27/7.

Dưới thời Tổng thống Trump, đặc biệt trong nhiệm kỳ thứ hai bắt đầu từ tháng 1, ICE trở thành mũi nhọn trong chiến dịch trục xuất người nhập cư bất hợp pháp quy mô chưa từng có, được mệnh danh là “chương trình trục xuất lớn nhất trong lịch sử Mỹ”.

Ngày 4/7, Tổng thống Trump ký “Đạo luật to đẹp” (OBB), một gói tài chính trị giá 350 tỷ USD dành cho an ninh biên giới và quốc gia. Trong đó, 170 tỷ USD được phân bổ trực tiếp cho các hoạt động nhập cư và biên giới, với ICE là trung tâm thụ hưởng.

Theo Washington Post, khoản ngân sách này bao gồm 45 tỷ USD để xây dựng các trung tâm giam giữ mới, 29,9 tỷ USD cho các hoạt động thực thi và trục xuất, 30 tỷ USD để tuyển dụng thêm nhân sự, cải thiện cơ sở hạ tầng của ICE.

Một phần quan trọng của kế hoạch là tăng cường nhân lực và cơ sở hạ tầng cho ICE. Tổng thống Trump cam kết tuyển thêm 10.000 đặc vụ ICE, một mục tiêu đầy tham vọng mà Tom Homan, “ông trùm biên giới” được ông Trump bổ nhiệm, thừa nhận là “không hề dễ dàng”.

Ngoài ra, ICE dự kiến tăng gấp đôi khả năng giam giữ từ 51.000 lên 100.000 giường, với các trung tâm giam giữ mới được xây dựng bởi các nhà thầu tư nhân như CoreCivic và Geo Group.