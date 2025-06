Ông Trump cân nhắc cấp "giấy phép tạm thời" cho lao động nhập cư

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Getty).

Tổng thống Donald Trump cho biết, chính quyền của ông đang xem xét triển khai một chương trình “giấy phép tạm thời” dành cho người lao động nhập cư làm việc trong các ngành nghề cụ thể, trong đó có nông nghiệp. Đây được xem là bước điều chỉnh mới nhất trong cách tiếp cận chính sách nhập cư của ông Trump.

Trong cuộc phỏng vấn phát sóng vào ngày 29/6, ông Trump nói: "Chúng tôi đang nghiên cứu một loại giấy phép tạm thời để những người này có thể đóng thuế, đồng thời giúp chủ trang trại có thể quản lý nhân công thay vì đột ngột mất hết nhân lực".

Tổng thống Trump cũng nhắc đến tình trạng các nhà chức trách đến các trang trại và bắt giữ "những người đã làm việc chăm chỉ trong 15-20 năm, dù có thể họ nhập cảnh không đúng thủ tục".

Khi được yêu cầu bình luận, phát ngôn viên Bộ An ninh Nội địa (DHS) nhắc lại tuyên bố đưa ra hồi đầu tháng sau khi Nhà Trắng hủy kế hoạch hạn chế truy quét lao động nhập cư trong một số ngành nghề.

"Tổng thống đã nói rõ rằng sẽ không có vùng an toàn cho các ngành nghề chứa chấp tội phạm bạo lực hoặc cố tình cản trở hoạt động của Cơ quan Thực thi Di trú (ICE). Các hoạt động kiểm tra nơi làm việc nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, an toàn công cộng và ổn định kinh tế, tập trung vào các mạng lưới lao động bất hợp pháp làm tổn hại người lao động Mỹ", đại diện DHS cho hay.

Phía Nhà Trắng chưa phản hồi ngay về sự "vênh" nhau giữa kế hoạch mới và tuyên bố của DHS. Động thái này tiếp tục cho thấy sự dao động trong chính sách đối với lao động nhập cư trong ngành nông nghiệp. Những tuần gần đây, chính quyền Mỹ liên tục thay đổi quan điểm về việc miễn trừ một số cơ sở khỏi các cuộc truy quét của ICE.

Chính ông Trump cũng thừa nhận trên mạng xã hội Truth Social hồi giữa tháng 6 rằng các chủ trang trại và các doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ thường than phiền về việc những lao động có kinh nghiệm lâu năm bị trục xuất, khiến họ không thể tìm được người thay thế. Theo truyền thông Mỹ, ICE đã tạm ngừng bắt giữ lao động trong ngành nông nghiệp, nhà hàng và khách sạn vào thời điểm đó.

Tuy nhiên chỉ vài ngày sau, các cuộc truy quét lại được nối lại. Phát ngôn viên DHS Tricia McLaughlin lặp lại tuyên bố cứng rắn: "Không có ngoại lệ cho các ngành chứa chấp tội phạm".

Trong khi đó, Nhà Trắng khẳng định ông Trump "kiên định thực thi luật di trú liên bang, bất kỳ ai ở Mỹ bất hợp pháp đều có nguy cơ bị trục xuất".

Hồi tháng 4, ông Trump từng đề xuất ý tưởng cho phép người lao động không giấy tờ tại các nông trại và khách sạn rời Mỹ rồi quay lại hợp pháp thông qua các chương trình visa như H-2A và H-2B, vốn cho phép doanh nghiệp tuyển dụng lao động nước ngoài trong thời gian ngắn hạn.

Một số quan chức trong chính quyền cũng cho hay, ông Trump đang cân nhắc việc cải thiện các chương trình này để hỗ trợ các ngành đang thiếu hụt lao động trầm trọng.