Mỹ ra khuyến cáo đặc biệt với tàu qua eo biển Hormuz giữa lúc căng thẳng

Cảng Bandar Abbas của Iran ở eo biển Hormuz (Ảnh: Reuters).

Cơ quan Hàng hải thuộc Bộ Giao thông Vận tải Mỹ đã khuyến cáo các tàu thương mại treo cờ Mỹ nên giữ khoảng cách xa nhất có thể với lãnh hải của Iran, đồng thời từ chối cho phép lực lượng Iran lên tàu nếu được yêu cầu.

“Khuyến nghị các tàu thương mại treo cờ Mỹ khi đi qua các vùng biển này nên duy trì khoảng cách xa nhất có thể với vùng lãnh hải của Iran, nhưng không được làm ảnh hưởng đến an toàn hàng hải”, theo hướng dẫn được đăng tải trên trang web của Cơ quan Hàng hải thuộc Bộ Giao thông Vận tải Mỹ.

Hướng dẫn cũng cho biết các thủy thủ đoàn không nên dùng vũ lực để chống lại lực lượng Iran nếu họ lên tàu.

“Nếu lực lượng Iran lên tàu thương mại treo cờ Mỹ, thủy thủ đoàn không nên dùng vũ lực chống lại nhóm lên tàu”, nội dung hướng dẫn nêu rõ.

Eo biển Hormuz là một trong những tuyến đường giao thương quan trọng. Khoảng 20% lượng dầu thô xuất khẩu của thế giới được vận chuyển qua eo biển với điểm hẹp nhất chỉ 29 hải lý này.

Iran từng đe dọa đóng cửa eo biển Hormuz, một phần của tuyến đường này nằm trong vùng biển lãnh hải của Iran. Tehran cũng từng bắt giữ các tàu thương mại cũng như tàu chở dầu đi qua khu vực, với cáo buộc buôn lậu.

Khuyến cáo của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng với Iran xoay quanh chương trình hạt nhân, tên lửa của nước này chưa lắng xuống bất chấp cuộc đàm phán cấp cao hôm 6/2.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Iran cho biết, các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ, do Oman làm trung gian, đã có khởi đầu tốt và dự kiến sẽ tiếp tục.

Hai bên tiếp tục tồn tại các bất đồng. Trong khi Mỹ muốn mở rộng nội dung đàm phán bao gồm cả chương trình tên lửa và hạt nhân cũng như sự ủng hộ của Iran đối với các nhóm vũ trang trong khu vực, thì Tehran khẳng định chỉ đối thoại về hạt nhân, đồng thời tuyên bố chương trình hạt nhân của họ hoàn toàn vì mục đích hòa bình.

Sau đàm phán, 2 bên tiếp tục cảnh báo lẫn nhau. Mỹ tuyên bố vẫn để ngỏ phương án hành động quân sự, trong khi Iran cảnh báo nhằm vào các căn cứ của Mỹ ở khu vực nếu bị tấn công.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gia tăng sức ép đối với Iran vào ngày 6/2 bằng một sắc lệnh hành pháp áp mức thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ bất kỳ quốc gia nào “trực tiếp hoặc gián tiếp” mua hàng hóa từ Iran.

Về phía Iran, Ngoại trưởng Abbas Araghchi khẳng định Iran sẽ không nhượng bộ về làm giàu uranium trong đàm phán với Mỹ, dù điều này có nguy cơ dẫn đến xung đột.

"Vì sao Iran kiên quyết làm giàu uranium và không chấp nhận từ bỏ quyền này, dù chiến tranh có thể xảy ra đối với đất nước chúng tôi? Đó là vì không ai có quyền ra lệnh cho Iran được phép làm những gì", ông nói.