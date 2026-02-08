Đặc phái viên Mỹ lên tàu sân bay gần Iran ngay sau đàm phán

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ (Ảnh: Reuters).

Đặc phái viên Trung Đông của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, và con rể Tổng thống là Jared Kushner đã tới thăm tàu sân bay USS Abraham Lincoln vào sáng 7/2, sau khi hoàn tất các cuộc đàm phán với Iran.

Theo một quan chức cấp cao Mỹ, ông Kushner và ông Witkoff được Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Đô đốc Brad Cooper, mời thăm tàu sân bay này để bày tỏ sự cảm ơn đối với các quân nhân Mỹ đang phục vụ trong khu vực.

Chuyến thăm là lời nhắc nhở rõ ràng rằng, dù Mỹ và Iran hiện đã tái khởi động các cuộc đàm phán sau khi căng thẳng leo thang mạnh trong năm nay, nhưng chính quyền Tổng thống Trump vẫn duy trì một sự hiện diện quân sự đáng kể ở Trung Đông. Sự hiện diện đó đã được tăng cường trong những tuần gần đây khi Tổng thống Trump cân nhắc các phương án tấn công Iran, dù không có dấu hiệu nào cho thấy chủ nhân Nhà Trắng đã ra quyết định.

Ông Witkoff viết trên X sau chuyến thăm rằng ông, ông Kushner và Đô đốc Cooper đã “gặp gỡ những thủy thủ và lính thủy đánh bộ dũng cảm trên tàu USS Abraham Lincoln, nhóm tác chiến của con tàu và Không đoàn Tàu sân bay số 9, những người đang giữ cho chúng ta an toàn và thực thi thông điệp hòa bình thông qua sức mạnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump”.

“Chúng tôi cảm ơn các thủy thủ và lính thủy đánh bộ, quan sát các hoạt động cất hạ cánh trực tiếp, và trò chuyện với phi công đã bắn hạ một máy bay không người lái của Iran tiếp cận tàu sân bay mà không có ý đồ rõ ràng”, ông Witkoff viết, đề cập tới một sự cố xảy ra hôm 3/2 trên biển Ả rập.

Chuyến thăm diễn ra sau khi Tổng thống Trump nói với các phóng viên hôm 6/2 rằng ông Witkoff và ông Kushner đã có các cuộc đàm phán “rất tốt” với Iran tại Oman. Tuy nhiên, ông Trump cũng nhấn mạnh, một “hạm đội lớn” vẫn đang tiến về phía Iran và sẽ sớm tới nơi.

“Iran có vẻ như rất muốn đạt được một thỏa thuận. Chúng ta phải xem thỏa thuận đó là gì”, Tổng thống Trump nói.

Sau các cuộc đàm phán, Mỹ tiếp tục gây sức ép kinh tế bằng việc công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với dầu mỏ Iran và 14 tàu chở dầu.

Ông Trump nói, một vòng đàm phán khác sẽ được tổ chức “vào đầu tuần tới”, nhưng Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết chưa có ngày cụ thể nào được ấn định.

Trong khi cả 2 phía đều cho thấy sự sẵn sàng khôi phục con đường ngoại giao liên quan đến tranh cãi hạt nhân kéo dài nhiều năm giữa Tehran và phương Tây, ông Araqchi đã bác bỏ khả năng mở rộng phạm vi đàm phán.

“Bất kỳ cuộc đối thoại nào cũng đòi hỏi phải kiềm chế các lời đe dọa và gây sức ép. Tehran chỉ thảo luận về vấn đề hạt nhân của mình… Chúng tôi không thảo luận bất kỳ vấn đề nào khác với Mỹ”, ông nói.

Ông cũng cảnh báo, Iran sẽ tấn công các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông nếu bị lực lượng Mỹ tấn công.