Mỹ nói Trung Quốc phản đối việc thu phí qua eo biển Hormuz

Eo biển Hormuz (Ảnh: Reuters).

Các quan chức cấp cao Mỹ và Trung Quốc nhất trí rằng không nước nào được phép áp đặt phí lưu thông đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hôm 12/5.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ được đưa ra trước hội nghị thượng đỉnh quan trọng giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tuần này, nơi vấn đề eo biển Hormuz dự kiến sẽ nằm trong chương trình nghị sự.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã thảo luận về vấn đề này trong cuộc điện đàm hồi tháng 4.

“Họ nhất trí rằng không quốc gia hay tổ chức nào được phép thu phí đối với việc đi qua các tuyến đường thủy quốc tế như eo biển Hormuz”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cho biết khi trả lời các câu hỏi về cuộc điện đàm. Bộ Ngoại giao Mỹ trước đó chưa công bố nội dung cuộc trò chuyện này, khác với thông lệ thường thấy.

Đại sứ quán Trung Quốc không bác bỏ thông tin của phía Mỹ về cuộc thảo luận, cho biết họ hy vọng tất cả các bên có thể cùng hợp tác để khôi phục lưu thông bình thường qua eo biển này, nơi trước xung đột xử lý khoảng 1/5 nguồn cung dầu và khí đốt của thế giới.

“Việc duy trì khu vực an toàn, ổn định và bảo đảm lưu thông thông suốt phù hợp với lợi ích chung của cộng đồng quốc tế", người phát ngôn Đại sứ quán Liu Pengyu nói với Reuters.

Trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuần trước, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết cộng đồng quốc tế có “mối quan ngại chung về việc khôi phục lưu thông bình thường và an toàn qua eo biển”, đồng thời tái khẳng định Trung Quốc ủng hộ Iran trong việc “bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia”.