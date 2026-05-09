Anh điều chiến hạm tới Trung Đông, lên dây cót cho sứ mệnh Hormuz

Anh sẽ điều tàu khu trục tới Trung Đông trước khi triển khai bất kỳ sứ mệnh quốc tế nào nhằm bảo vệ hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz chiến lược, Bộ Quốc phòng Anh cho biết ngày 9/5.

“Việc triển khai sẵn tàu HMS Dragon là một phần trong kế hoạch chuẩn bị thận trọng nhằm bảo đảm Anh sẵn sàng, với tư cách thành viên của liên minh đa quốc gia do Anh và Pháp đồng lãnh đạo, để bảo vệ eo biển khi điều kiện cho phép", người phát ngôn bộ này nói với AFP.

Anh và Pháp hồi tháng 4 cho biết các kế hoạch quân sự nhằm bảo vệ eo biển Hormuz đang dần hoàn thiện và sẽ giúp khôi phục dòng chảy thương mại qua tuyến hàng hải trọng yếu này.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết việc triển khai HMS Dragon sẽ củng cố niềm tin của ngành vận tải thương mại và hỗ trợ hoạt động rà phá thủy lôi sau khi xung đột kết thúc.

Tại cuộc họp kéo dài 2 ngày ở London hồi tháng 4 với sự tham gia của hơn 44 quốc gia, các nhà hoạch định quân sự đã thảo luận về các khía cạnh thực tế của sứ mệnh đa quốc gia do Anh và Pháp dẫn đầu nhằm bảo vệ tự do hàng hải tại tuyến đường thủy chiến lược này.

Khoảng 40 quốc gia được cho là đã đồng ý tham gia kế hoạch triển khai lực lượng nhằm khôi phục hoạt động hàng hải tại Hormuz.

Trước cuộc xung đột Iran ngày 28/2, khoảng 1/5 lượng dầu mỏ toàn cầu được vận chuyển qua eo biển này. Tuy nhiên, lưu lượng vận tải đã suy giảm mạnh trong những tháng gần đây. Iran đã siết chặt kiểm soát eo biển Hormuz, khiến thị trường toàn cầu chao đảo và giá dầu tăng mạnh. Sau đó, Mỹ áp đặt phong tỏa các cảng của Iran để đáp trả.

Ngày 9/5, Iran đặt câu hỏi về mức độ nghiêm túc của nỗ lực ngoại giao Mỹ nhằm đạt được lệnh ngừng bắn, trong bối cảnh các cuộc đụng độ hải quân tại Vùng Vịnh tái bùng phát.

Trong vụ việc ngày 8/5, một tiêm kích Mỹ đã nổ súng vào 2 tàu chở dầu treo cờ Iran mà Washington cáo buộc thách thức lệnh phong tỏa hải quân nhằm vào các cảng Iran. Hành động này đã dẫn tới các đòn đáp trả từ phía Iran.