Ông Trump siết chặt các điều khoản thỏa thuận chấm dứt chiến tranh với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).

Theo nguồn tin của New York Times, Tổng thống Trump đã siết chặt các điều khoản trong khung thỏa thuận tiềm năng nhằm chấm dứt chiến tranh với Iran.

Theo hai quan chức, ông Trump lo ngại về những điều khoản liên quan đến việc giải phóng các tài sản bị đóng băng của Iran. Một quan chức khác nói rằng, ông chủ Nhà Trắng dường như không hài lòng trước việc Iran mất quá nhiều thời gian để phản hồi đề xuất của Mỹ.

"Tổng thống Trump đã yêu cầu một số sửa đổi về các điều khoản liên quan đến chương trình hạt nhân Iran trong thỏa thuận mà các đặc phái viên của ông sắp đạt được với Iran", New York Times dẫn các nguồn tin cho biết.

Bản báo cáo nói rằng hiện chưa rõ những thay đổi đó bao gồm những gì. Tuy nhiên, Axios đưa tin rằng ông Trump muốn nhấn mạnh lại nhiều điểm quan trọng trong thỏa thuận, chẳng hạn như việc xử lý vật liệu hạt nhân của Iran.

“Vấn đề cần làm rõ hơn là cách Mỹ tiếp quản vật liệu uranium làm giàu ở mức cao của Iran”, một quan chức cho biết đồng thời nói rằng Washington đã cho Tehran 3 ngày để phản hồi.

“Sẽ có một thỏa thuận. Thời điểm đạt được thỏa thuận, chúng ta sẽ xem xét. Chúng tôi sẵn sàng chờ đợi để tổng thống đạt được những gì ông ấy yêu cầu. Có thể là một tuần, có thể ít hơn, cũng có thể nhiều hơn. Chúng tôi hy vọng sẽ có được điều gì đó vào đầu tuần tới", quan chức này nói thêm.

Trong khi đó một quan chức khác cho hay nhà lãnh đạo Mỹ muốn thay đổi câu chữ liên quan đến việc mở lại eo biển Hormuz.

Theo giới phân tích, việc tiếp cận Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei vốn đã rất khó khăn, vì vậy bất kỳ sự thay đổi nào trong biên bản ghi nhớ giữa hai bên đều có thể làm chậm trễ tiến trình đàm phán.

Ông Richard Weitz, chuyên gia cao cấp tại Học viện Quốc phòng NATO, cho biết rằng “càng kéo dài thời gian không đạt được thỏa thuận ngừng bắn tiêu chuẩn và có thể là một thỏa thuận hòa bình cuối cùng, thì nguy cơ các hoạt động quân sự tái diễn trong cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran càng cao”.

"Rủi ro ở mức độ vừa phải so với giá trị của việc đạt được một thỏa thuận, trong đó cả hai bên đều cảm thấy hài lòng và tuân thủ thỏa thuận thay vì cố gắng sửa đổi nó sau này, điều mà có thể dẫn đến động thái leo thang hơn nữa”, ông nói với Al Jazeera.