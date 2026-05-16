Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Mỹ vào mùa thu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tham quan di tích Thiên Đàn tại Bắc Kinh hôm 14/5 (Ảnh: AFP).

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cuối ngày 15/5 xác nhận Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình sẽ thăm Mỹ vào mùa thu tới.

Trước đó, trong tiệc chiêu đãi hôm 14/5 tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mời nhà lãnh đạo Trung Quốc sang thăm Mỹ vào ngày 24/9.

Ngay sau khi rời Bắc Kinh sau hội nghị thượng đỉnh với ông Tập, ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một rằng ông và người đồng cấp Trung Quốc sẽ gặp nhau thêm 3 lần nữa trong năm nay.

Ông cho biết ông Tập đã mời ông tham dự hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Thâm Quyến, miền Nam Trung Quốc, dự kiến diễn ra vào tháng 11. “Tôi sẽ cố gắng có mặt ở đó”, ông nói. Ông cũng cho biết ông Tập muốn tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 ở Miami (Mỹ) vào tháng 12.

“Cả 2 bên nên hợp tác cùng nhau để chuẩn bị kỹ lưỡng, tạo ra một bầu không khí thuận lợi và đạt được nhiều kết quả thực chất hơn nữa cho các cuộc tương tác và trao đổi giữa 2 nguyên thủ quốc gia”, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh.

Ông Vương cũng ca ngợi hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung trong tuần này "mang tính lịch sử" và thực chất.

"Đây là một cuộc gặp quan trọng, trong đó 2 nguyên thủ quốc gia đã trao đổi sâu sắc và đạt được những kết quả thực chất", Ngoại trưởng Vương Nghị phát biểu với truyền thông nhà nước, đồng thời gọi đây là "một cuộc gặp mang tính lịch sử". Ông đặc biệt ca ngợi những tiến triển trong các vấn đề kinh tế và thương mại.

Về thương mại, ông Vương cho biết các nhà đàm phán thương mại đã đạt được "các kết quả tích cực và cân bằng tổng thể, bao gồm cả việc tiếp tục triển khai tất cả các đồng thuận đã đạt được trong các cuộc tham vấn trước đây”.

Trung Quốc và Mỹ đã giải quyết "những lo ngại về việc tiếp cận thị trường nông sản" và thúc đẩy mở rộng thương mại dưới một khuôn khổ cắt giảm thuế quan lẫn nhau. Hai nước cũng đồng ý thành lập một hội đồng thương mại và một hội đồng đầu tư.

Về cuộc chiến ở Iran, ông Vương nhấn mạnh: "Trung Quốc khuyến khích cả Mỹ và Iran tiếp tục giải quyết các bất đồng và tranh chấp, bao gồm cả vấn đề hạt nhân, thông qua đàm phán, đồng thời ủng hộ việc mở lại eo biển Hormuz càng sớm càng tốt trên cơ sở duy trì lệnh ngừng bắn”.

Về cuộc chiến ở Ukraine, chính phủ Trung Quốc hy vọng xung đột sẽ chấm dứt càng sớm càng tốt.

"Trung Quốc và Mỹ sẵn sàng tiếp tục duy trì liên lạc và đóng vai trò xây dựng trong việc thúc đẩy một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng", ông Vương nói.