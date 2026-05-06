Vì sao Tổng thống Trump bất ngờ dừng chiến dịch giải cứu tàu ở Hormuz?

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Việc Tổng thống Donald Trump tuyên bố tạm dừng “Dự án Tự do” - một chiến dịch hải quân nhằm hỗ trợ các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz - sẽ làm dấy lên hy vọng rằng nỗ lực ngoại giao do Pakistan dẫn đầu nhằm chấm dứt xung đột vẫn còn khả thi.

“Trên cơ sở yêu cầu của Pakistan và các quốc gia khác, cùng với những thành tựu quân sự to lớn mà chúng ta đã đạt được trong chiến dịch chống lại Iran, thêm vào đó là những tiến bộ đáng kể hướng tới một thỏa thuận hoàn chỉnh và cuối cùng với các đại diện của Iran, chúng tôi đã nhất trí rằng, trong khi lệnh phong tỏa vẫn được duy trì đầy đủ, Dự án Tự do (việc di chuyển của tàu thuyền qua eo biển Hormuz) sẽ tạm dừng trong thời gian ngắn để xem liệu thỏa thuận có thể được hoàn tất và ký kết hay không”, Tổng thống Trump thông báo trên mạng xã hội.

Giới phân tích nhận định việc Mỹ tạm dừng "Dự án Tự do" tại eo biển Hormuz có thể là dấu hiệu cho thấy Mỹ và Iran đang cố gắng giành lại thế chủ động ngoại giao sau khi các cuộc đàm phán giữa hai bên bị đình trệ vào tháng trước.

Các nhà phân tích cho rằng việc tạm dừng "hoạt động quân sự" của Mỹ xung quanh eo biển Hormuz có thể giúp đưa những tiếng nói ôn hòa trong chính quyền Iran trở lại bàn đàm phán.

Điều đáng chú ý là Tổng thống Trump công bố quyết định tạm dừng “Dự án Tự do” chỉ một ngày sau khi ông phát động chiến dịch và 3 giờ sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio có mặt tại phòng họp báo của Nhà Trắng để thông báo về việc chiến dịch này sẽ tiếp tục như thế nào.

Mỹ cho biết 87 quốc gia đang có tàu thuyền bị mắc kẹt ở eo biển Hormuz, với khoảng 23.000 thủy thủ, nhưng điểm mấu chốt là Mỹ vẫn duy trì lệnh phong tỏa ngay cả khi tạm dừng chiến dịch hộ tống.

Điều này báo hiệu rằng Mỹ muốn giữ nguyên đòn bẩy quân sự tối đa để đảm bảo một thỏa thuận với Iran.

Mặc dù Ngoại trưởng Rubio tuyên bố Mỹ đang tìm kiếm sự nhượng bộ từ Iran, nhưng không rõ những nhượng bộ này là gì mà khiến Tổng thống Trump tạm dừng chiến dịch để tạo điều kiện cho việc đạt được một thỏa thuận.

Khi các cuộc đấu súng giữa lực lượng Mỹ và Iran tại eo biển Hormuz vào đầu tuần này không làm bùng phát lại xung đột, điều đó báo hiệu rằng cả hai bên đều không muốn tiếp tục cuộc chiến toàn diện.

Ngoại trưởng Rubio xác nhận chiến dịch quân sự quy mô lớn, “Chiến dịch Cuồng nộ” nhằm tấn công Iran, đã kết thúc sau hơn 2 tháng triển khai. Tuyên bố này càng làm dấy lên hy vọng về việc Mỹ và Iran giảm leo thang căng thẳng.

Ngoại trưởng Rubio cho biết Mỹ đang tập trung vào chiến dịch mới, mà ông mô tả là “bước đầu tiên” hướng tới việc mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết nỗ lực này “tách biệt và khác biệt” với chiến dịch quân sự đang diễn ra trong khu vực.

Tuyên bố của Tổng thống Trump về chiến dịch ở eo biển Hormuz được đưa ra ngay trước chuyến thăm của nhà lãnh đạo Mỹ tới Trung Quốc vào tuần tới. Đây được xem là một trong những chuyến công du quan trọng nhất trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump.

Trung Quốc là quốc gia có mối quan hệ gần gũi với Iran và nền kinh tế Trung Quốc bị cho là đang chịu ảnh hưởng bởi sự suy giảm nguồn cung dầu qua eo biển Hormuz.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đang có chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên kể từ khi xung đột nổ ra vào cuối tháng 2, sau khi đã điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc ít nhất 3 lần kể từ khi chiến sự nổ ra.

Hai vấn đề chính được cho là sẽ chi phối chương trình nghị sự của Ngoại trưởng Iran tại Trung Quốc, gồm duy trì lệnh ngừng bắn và mở lại eo biển Hormuz. Cả hai đều là những vấn đề ưu tiên mà Bắc Kinh đã lên tiếng mạnh mẽ.

Về eo biển Hormuz, Trung Quốc đã chỉ trích việc Mỹ phong tỏa các cảng của Iran, nhưng cũng phản đối việc Iran đóng cửa tuyến đường thủy chiến lược này. Tehran có thể sẽ tìm cách xác định sự hỗ trợ mà họ có thể nhận được từ Bắc Kinh nếu đồng ý mở lại eo biển Hormuz.

Jodie Wen, nhà nghiên cứu tại Trung tâm An ninh và Chiến lược Quốc tế thuộc Đại học Thanh Hoa, cho biết chuyến thăm của ông Araghchi “khá đặc biệt”, diễn ra vào thời điểm căng thẳng với Mỹ, “khủng hoảng hàng hải” ở eo biển Hormuz, và khi ông Trump chuẩn bị thăm Trung Quốc vào cuối tháng này.

Chuyên gia Wen cho rằng chuyến thăm của Ngoại trưởng Iran dường như nhằm mục đích “tăng cường liên lạc chiến lược với Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng khu vực hiện nay”.

“Tôi cũng nghĩ rằng ông ấy đang cố gắng tìm kiếm thêm các nỗ lực ngoại giao hoặc không gian cho Iran trong các vấn đề quốc tế trong bối cảnh căng thẳng hiện nay ở Trung Đông. Vì vậy, tôi nghĩ Trung Quốc sẽ cố gắng hết sức để thuyết phục Iran quay trở lại bàn đàm phán và để eo biển Hormuz trở nên thông thoáng như trước đây”, chuyên gia nhận định.

Hiện tại, Iran vẫn tuyên bố kiểm soát eo biển Hormuz và chưa đồng ý chấm dứt chương trình hạt nhân, trong khi đây là những “lằn ranh đỏ” đối với Mỹ.

Những diễn biến tiếp theo có thể phụ thuộc vào việc liệu Tổng thống Trump và Iran có sẵn sàng đưa ra một giải pháp để làm hài lòng nhau hay không, từ đó hướng tới thỏa thuận chấm dứt xung đột.