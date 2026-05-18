Nhà Trắng tiết lộ kết quả trao đổi với Trung Quốc về đất hiếm

Đất hiếm tập kết tại cảng Lianyungang, Trung Quốc (Ảnh: RT).

Trung Quốc sẽ giải quyết các quan ngại của Mỹ về tình trạng thiếu hụt một số loại đất hiếm chuyên dụng do các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Bắc Kinh gây ra, Nhà Trắng cho biết hôm 17/5 trong một bản thông tin tóm tắt các thỏa thuận lớn đạt được tại hội nghị thượng đỉnh tuần trước.

Các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc, vốn được đưa ra vào tháng 4/2025 nhằm đáp trả các mức thuế “Ngày Giải phóng” của Tổng thống Mỹ Donald Trump, vẫn tiếp tục hạn chế nghiêm ngặt xuất khẩu một số loại đất hiếm, bất chấp thỏa thuận hồi tháng 10 năm ngoái giữa 2 nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Sự kiểm soát của Bắc Kinh đặc biệt chặt chẽ đối với các loại đất hiếm chuyên dụng như yttrium và scandium, được sử dụng trong quốc phòng, hàng không vũ trụ và sản xuất chip, cả hai đều được nêu rõ trong bản thông tin.

“Trung Quốc sẽ giải quyết các quan ngại của Mỹ liên quan đến tình trạng thiếu hụt chuỗi cung ứng đối với đất hiếm và các khoáng sản quan trọng khác, bao gồm yttrium, scandium, neodymium và indium”, bản thông tin cho biết.

Bộ Thương mại Trung Quốc không đề cập đến đất hiếm trong bản tóm tắt riêng được công bố hôm 16/5.

Theo bản thông tin của Washington, Bắc Kinh cũng sẽ giải quyết các quan ngại của Mỹ liên quan đến các hạn chế xuất khẩu của Trung Quốc đối với thiết bị và công nghệ chế biến đất hiếm.

Trung Quốc hiện tinh chế hơn 90% lượng đất hiếm của thế giới và đã thống trị ngành công nghiệp này trong nhiều thập niên. Tuy nhiên, chuyên môn và công nghệ của nước này được bảo vệ rất chặt chẽ và nhìn chung không dành cho các công ty nước ngoài.

Ngoài ra, theo phía Nhà Trắng, một trong những kết quả cụ thể khác mà 2 bên đạt được trong hội nghị thượng đỉnh là Trung Quốc đã đồng ý mua đậu nành Mỹ.

Nhà Trắng cho hay Trung Quốc sẽ mua ít nhất 17 tỷ USD hàng nông sản Mỹ mỗi năm cho tới năm 2028, đồng thời lưu ý rằng con số này sẽ “bổ sung cho các cam kết mua đậu nành mà nước này đã đưa ra vào tháng 10/2025”.

Ngoài ra, theo bản thông báo, Trung Quốc một lần nữa cho phép nhập khẩu thịt bò và gia cầm từ Mỹ. Bộ Thương mại Trung Quốc cũng không nêu số lượng hoặc đề cập trực tiếp tới đậu nành, nhưng cho biết 2 nước đã đồng ý thúc đẩy thương mại nông nghiệp.

Jacob Shapiro, đối tác chiến lược và cố vấn địa chính trị tại Bespoke Group, nhận định quan hệ Mỹ - Trung có thể sẽ dần cải thiện “từng bước nhỏ” trong thời gian tới. Các bản thông báo của cả Mỹ và Trung Quốc đều nhắc tới việc thành lập các hội đồng thương mại và đầu tư nhằm thúc đẩy đối thoại song phương trong những lĩnh vực này.

Trung Quốc cho biết việc giảm thuế quan sẽ là một phần của kế hoạch, nhưng phía Mỹ không đề cập đến vấn đề thuế.

Mỹ nêu rõ kế hoạch Trung Quốc mua 200 máy bay Boeing, trong khi Bắc Kinh chỉ đề cập chung tới thỏa thuận mua máy bay và cho biết Mỹ sẽ bảo đảm nguồn cung động cơ cùng các linh kiện khác. Trung Quốc đã phát triển máy bay chở khách riêng, nhưng vẫn phụ thuộc vào các linh kiện sản xuất ở nước ngoài.