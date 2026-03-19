Mỹ nới lỏng trừng phạt Venezuela để kìm đà tăng giá dầu

Dầu thô nhỏ giọt từ một van tại giếng dầu do công ty dầu khí nhà nước Venezuela PDVSA vận hành ở Morichal (Ảnh: Reuters).

Đây là nỗ lực của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm tìm cách tăng nguồn cung dầu toàn cầu trong bối cảnh chiến sự diễn ra ở Iran.

Bộ Tài chính Mỹ đã ban hành một giấy phép rộng rãi cho phép PDVSA trực tiếp bán dầu Venezuela cho các công ty Mỹ và trên thị trường toàn cầu, một thay đổi lớn sau nhiều năm Washington gần như chặn mọi giao dịch với chính phủ Venezuela và ngành dầu khí của nước này.

Ngoài ra, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ miễn áp dụng trong 60 ngày các yêu cầu của Đạo luật Jones đối với hàng hóa vận chuyển giữa các cảng Mỹ, theo đó trước đây phải dùng tàu treo cờ Mỹ.

Đạo luật từ thập niên 1920 này nhằm bảo vệ ngành đóng tàu Mỹ, nhưng thường bị cho là khiến giá nhiên liệu tăng cao.

Các động thái này cho thấy áp lực ngày càng lớn đối với chính quyền ông Trump trong việc kiềm chế giá dầu tăng vọt, trong bối cảnh Mỹ cùng Israel tiến hành cuộc chiến với Iran. Giá dầu toàn cầu đã tăng mạnh sau khi Iran chặn đường qua eo biển Hormuz, nơi thường vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu của thế giới.

Người lái xe tại Mỹ đang phải trả mức giá xăng cao nhất trong khoảng 2 năm rưỡi. Giá trung bình toàn quốc cho một gallon xăng thường đã vượt 3,84 USD vào ngày 18/3, so với 2,98 USD trước khi chiến sự bắt đầu ngày 28/2.

Ngay cả trước đó, cử tri đã lo ngại về chi phí sinh hoạt tăng cao, và giá nhiên liệu hiện càng làm gia tăng áp lực đối với đảng Cộng hòa trước mùa bầu cử, khi quyền kiểm soát Quốc hội sẽ được quyết định vào tháng 11.

Phó Tổng thống JD Vance nói tại một sự kiện ở Auburn Hills, Michigan: “Giá xăng đã tăng và chúng tôi biết điều đó. Chúng tôi cũng biết người dân đang chịu ảnh hưởng. Và chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để giữ giá ở mức thấp. Đây chỉ là biến động tạm thời".

Giấy phép của Bộ Tài chính nhằm khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực năng lượng của Venezuela, đồng thời mang lại lợi ích cho cả Mỹ và Venezuela, qua đó tăng nguồn cung dầu toàn cầu, một quan chức Bộ Tài chính nói với điều kiện ẩn danh.

Giấy phép này chỉ nới lỏng có mục tiêu, không phải dỡ bỏ hoàn toàn trừng phạt. Các công ty tồn tại trước ngày 29/1/2025 được phép mua dầu Venezuela và thực hiện các giao dịch vốn trước đây bị cấm.

Venezuela quốc hữu hóa ngành dầu mỏ vào thập niên 1970, thành lập tập đoàn Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA). Theo Viện Năng lượng có trụ sở tại London (Anh), Venezuela nắm giữ khoảng 17% trữ lượng toàn cầu, tương đương 303 tỷ thùng, vượt qua Ả rập Xê út.

Tuần trước, ông Trump cũng thông báo sẽ sử dụng kho dự trữ dầu chiến lược, như một phần của thỏa thuận với các nước giàu nhằm giải phóng dầu từ kho dự trữ khẩn cấp.

Chính quyền cũng nới lỏng trừng phạt đối với một số lô dầu của Nga trong 30 ngày. Tuần tới, ông Vance và các quan chức khác dự kiến sẽ gặp Viện Dầu khí Mỹ để thảo luận về thị trường và sản lượng.