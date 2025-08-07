Mỹ nêu nguyên nhân mua xe của hãng Tesla làm bia tập bắn

Chiếc xe Cybertruck (Ảnh: Tesla).

Không quân Mỹ đang tìm mua 2 chiếc Tesla Cybertruck để sử dụng làm mục tiêu cho các loại vũ khí chính xác trong quá trình thử nghiệm và huấn luyện. Lý do được đưa ra là khả năng trong tương lai, một số đối thủ của Mỹ có thể sẽ sử dụng loại xe này.

Theo các tài liệu đấu thầu vừa được công bố, Trung tâm Thử nghiệm Không quân Mỹ (AFTC) dự kiến mua tổng cộng 33 phương tiện làm mục tiêu, trong đó có 2 chiếc Cybertruck, để đưa đến Bãi thử tên lửa White Sands ở bang New Mexico. Dù cơ sở này do Lục quân Mỹ vận hành, Không quân vẫn có hiện diện lớn tại đây. Ngoài Cybertruck, các loại xe khác như sedan, xe tải nhẹ, SUV không yêu cầu thương hiệu cụ thể.

Tất cả các phương tiện này được mua phục vụ cho chương trình “Vũ khí dẫn đường chính xác tầm xa” (SOPGM) của Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt Mỹ (SOCOM) và huấn luyện liên quan.

SOPGM bao gồm nhiều loại vũ khí chính xác phóng từ trên không, trong đó có các biến thể của tên lửa AGM-114 Hellfire, AGM-176 Griffin, bom lượn GBU-69/B và GBU-39B/B.

Theo yêu cầu, hai chiếc Cybertruck không cần phải hoạt động được, nhưng phải còn khả năng di chuyển khi được kéo. Vì đây là yêu cầu đặc biệt, nên Không quân đã lập một bản giải trình mua sắm theo hình thức chỉ định thầu.

Trong bản giải trình, AFTC cho biết nghiên cứu thị trường ngày 13/2 đã xác định không có mẫu xe nào tương đương Cybertruck xét về thiết kế, vật liệu, độ chịu va đập và công nghệ.

“Cybertruck với thiết kế góc cạnh mang tính tương lai và lớp vỏ thép không gỉ chưa sơn đã khiến nó khác biệt so với các đối thủ sử dụng thân xe bằng thép sơn hay nhôm. Hệ thống điện 48V cũng vượt trội về công suất và hiệu suất”, tài liệu nêu rõ.

Quan trọng hơn, bản giải trình khẳng định: “Trong thực tế tác chiến, có khả năng đối thủ sẽ sử dụng các loại xe như Tesla Cybertruck do loại xe này tỏ ra ít hư hại hơn bình thường khi va chạm mạnh. Huấn luyện phải sát với thực tế, mục tiêu là chuẩn bị cho đơn vị đối mặt với các tình huống ngoài đời thật".

Hiện Không quân Mỹ chưa nói rõ “đối phương” là bên nào hay đang ám chỉ chiến trường nào. Tính đến mùa xuân năm nay, hãng Tesla của tỷ phú Elon Musk đã bán khoảng 46.000 chiếc Cybertruck (chủ yếu tại Bắc Mỹ), nhưng đang lên kế hoạch mở bán trực tiếp ở Ả rập Xê út, UAE và Qatar vào cuối năm nay.

Kể từ khi ra mắt năm 2019, Cybertruck được quảng bá là xe có khả năng chống đạn súng ngắn và bền bỉ. Tuy nhiên, nó cũng đối mặt với nhiều mối lo ngại liên quan đến lỗi kỹ thuật, an toàn, chất lượng chế tạo và giá bán (từ 80.000 USD trở lên). Đã có trường hợp Cybertruck được trang bị giáp, vũ khí và bán cho các cơ quan an ninh.

Dù vậy, điều chắc chắn là Không quân Mỹ hiện đang tìm mua 2 chiếc Cybertruck để phục vụ thử nghiệm tên lửa và bom, với mục tiêu chuẩn bị cho kịch bản có thể gặp loại xe này trên chiến trường.