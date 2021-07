Mỹ lo ngại khi Trung Quốc mở rộng kho vũ khí hạt nhân

Dân trí Mỹ cho rằng việc Trung Quốc mở rộng nhanh chóng kho vũ khí hạt nhân là "đáng lo ngại" và kêu gọi Bắc Kinh phối hợp tìm biện pháp giảm nguy cơ các cuộc chạy đua vũ trang.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price (Ảnh: Reuters).

Hãng tin Washington Post mới đây dẫn các nguồn tin nói rằng, Trung Quốc đã bắt đầu xây dựng hơn 100 hầm phóng tên lửa mới ở một khu vực sa mạc phía tây nước này.

Phản ứng về thông tin trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price ngày 1/7 nói: "Những thông tin này và các diễn biến khác cho thấy kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc sẽ mở rộng ngày càng nhanh chóng, lên mức cao hơn so với ước đoán trước kia. Việc mở rộng này rất đáng lo ngại. Nó đặt ra câu hỏi về ý định của Trung Quốc. Với chúng tôi, nó càng cho thấy tầm quan trọng của việc tìm ra biện pháp thực tế để giảm bớt rủi ro hạt nhân".

"Chúng tôi khuyến khích Bắc Kinh phối hợp với chúng tôi để tìm ra các biện pháp thiết thực nhằm giảm rủi ro các cuộc chạy đua vũ trang gây mất ổn định", ông Price nói. Ông cũng nhấn mạnh, đó là lý do tại sao Tổng thống Joe Biden ưu tiên vấn đề ổn định chiến lược khi họp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin và điều này cũng áp dụng trong chính sách với một quốc gia hạt nhân khác chính là Trung Quốc.

Ảnh vệ tinh được cho là chụp hầm phóng tên lửa đang được xây dựng ở Trung Quốc (Ảnh: Planet Labs).

Bình luận được đưa ra sau khi Washington Post phân tích các hình ảnh vệ tinh từ Planet Labs, các nhà nghiên cứu của Trung tâm James Martin thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury xác định, Trung Quốc đang xây 119 hầm phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa gần huyện Ngọc Môn, tỉnh Cam Túc.

Nguồn tin của Washington Post cho biết thêm, cùng với các hầm phóng đang xây dựng ở những địa điểm khác, Trung Quốc đang xây tổng cộng 145 hầm phóng. "Tôi tin rằng Trung Quốc đang mở rộng lực lượng hạt nhân để duy trì 1 lực lượng răn đe có thể tồn tại sau đợt tấn công đầu tiên của Mỹ với số lượng đủ để đánh bại các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ", nguồn tin nhận định.

Hiện chưa rõ Trung Quốc có ý định triển khai tên lửa hạt nhân cho các hầm phóng này không. Theo một báo cáo quốc hội năm 2020, Lầu Năm Góc ước tính Trung Quốc có khoảng 200 đầu đạn hạt nhân. Báo cáo cũng nói rằng, trong thập niên tới, kho đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc có thể sẽ tăng ít nhất hai lần so với quy mô khi Trung Quốc mở rộng và hiện đại hóa lực lượng hạt nhân. Tuy nhiên, theo giới phân tích, kho đầu đạn của Trung Quốc vẫn thấp hơn nhiều so với của Mỹ, khoảng 3.800 đầu đạn.

Mỹ đã nhiều lần kêu gọi Trung Quốc tham gia đàm phán 3 bên cùng với Mỹ và Nga để tiến tới một hiệp ước kiểm soát vũ khí mới. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã từ chối đề nghị này với lý do kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc quá nhỏ so với Nga và Mỹ, nhưng sẵn sàng đối thoại song phương về an ninh chiến lược trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.

Minh Phương

Theo Reuters