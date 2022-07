Mỹ lo lộ trận địa tên lửa, bí mật quân sự vì thiết bị lạ của Trung Quốc

Một vụ phóng tên lửa của Mỹ (Ảnh minh họa: Lockheed).

Reuters dẫn 2 nguồn thạo tin cho hay, chính quyền Mỹ dường như đang tiến hành điều tra Huawei trong thời gian qua. Theo một nguồn tin, Mỹ lo ngại rằng các thiết bị của Huawei lắp trên cột thu phát sóng điện thoại của nước này có thể tiếp cận được các thông tin về căn cứ quân sự, hầm chứa tên lửa của Washington, rồi chuyển cho Trung Quốc.

Ngoài ra, Mỹ được cho cũng quan ngại về khả năng Huawei có thể thu thập các dữ liệu về các cuộc tập trận, khả năng sẵn sàng tác chiến của quân đội Mỹ.

Theo Reuters, Bộ Thương mại Mỹ dường như mở cuộc điều tra ngay sau khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức đầu năm ngoái.

Cơ quan trên hồi tháng 4/2021 đã gửi trát yêu cầu Huawei cung cấp về chính sách của công ty về việc chia sẻ dữ liệu với nước ngoài. Dữ liệu ở đây được hiểu là toàn bộ thông tin mà thiết bị của Huawei có thể thu thập từ điện thoại di động, bao gồm cả tin nhắn và dữ liệu định vị địa lý, theo tài liệu dài 10 trang mà Reuters tiếp cận được.

Bộ Thương mại Mỹ cho biết, họ không thể xác nhận hay phủ định thông tin về "cuộc điều tra" nhưng nhấn mạnh, việc "bảo vệ sự an toàn và an ninh của người dân Mỹ chống lại việc thu thập thông tin một cách mờ ám là quan trọng để bảo vệ nền kinh tế và an ninh quốc gia của chúng ta".

Huawei chưa đưa ra bình luận về thông tin của Reuters. Trước đó, tập đoàn này từng bác bỏ mạnh mẽ các cáo buộc của Mỹ rằng Huawei có thể do thám Mỹ và gây ra mối đe dọa an ninh quốc gia.

Tám quan chức hiện tại và cựu quan chức chính phủ Mỹ nói với Reuters rằng, cuộc điều tra phản ánh những lo ngại về an ninh quốc gia kéo dài liên quan tới Huawei, bên đã bị Mỹ áp hàng loạt lệnh hạn chế trong những năm gần đây.

Nếu Bộ Thương mại xác định Huawei gây ra mối đe dọa an ninh quốc gia, các biện pháp đối phó hãng này có thể vượt ra ngoài các hạn chế hiện do Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) ban hành.

Bộ Thương mại Mỹ có thể cấm tất cả các giao dịch của nước này với Huawei, yêu cầu các nhà mạng viễn thông Mỹ nhanh chóng loại bỏ thiết bị Huawei.

Cột sóng gần hầm chứa tên lửa

"Nếu bạn có thể gắn thiết bị thu tín hiệu trên cột sóng điện thoại, bạn có thể thu thập tín hiệu và đó chính là thông tin tình báo. Không một cơ quan tình báo (nước ngoài) nào có thể bỏ qua cơ hội như vậy", chuyên gia Jim Lewis tại tổ chức CSIS nhận định.

Theo các nguồn tin, cột sóng lắp thiết bị Huawei nằm gần các cơ sở quân sự nhạy cảm đang khiến chính quyền Mỹ lo ngại.

Ủy viên FCC Brendan Carr, nói rằng các cột sóng điện thoại xung quanh căn cứ Không quân Malmstrom ở Montana sử dụng công nghệ của Huawei. Căn cứ này là một trong ba điểm có nhiệm vụ giám sát các trận địa tên lửa ở Mỹ.

Ngoài ra, các nguồn tin nói với Reuters về ít nhất 2 trường hợp tương tự ở gần Nebraska và Wyoming - nơi Mỹ lo ngại thiết bị của Huawei có thể nắm được dữ liệu quân sự quan trọng.

Bà Crystal Rhoades, một ủy viên của cơ quan quản lý viễn thông của Nebraska, đã cảnh báo về nguy cơ gây ra bởi các cột sóng có thiết bị Huawei nằm gần các hầm chứa tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) ở phía tây của bang.