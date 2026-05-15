Ukraine tập kích dồn dập lãnh thổ Nga, đáp trả trận không kích chưa từng có

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường một tòa chung cư bị hư hại trong các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga hôm 14/5 (Ảnh: Reuters).

Theo các kênh truyền thông Telegram của Nga, quân đội Ukraine được cho là đã phát động đợt tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn vào đêm 14/5, rạng sáng 15/5, nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng của Nga ở nhiều khu vực.

Các hình ảnh và video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy đám cháy lớn bốc lên từ khu vực được cho là nhà máy lọc dầu Ryazan của Nga trong đợt tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine.

Người dân địa phương ở thành phố Ryazan cho biết đã nhìn thấy một số máy bay không người lái bay phía trên, trước khi nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn trong khu vực nhà máy lọc dầu.

Nhà máy lọc dầu Ryazan là một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga. Nhà máy này sản xuất hơn 17,1 triệu tấn dầu mỗi năm và thường xuyên trở thành mục tiêu bị tấn công do vai trò của nhà máy trong việc cung cấp nhiên liệu cho chiến dịch quân sự của Nga.

Thống đốc Ryazan Pavlo Malkova cho biết mảnh vỡ máy bay không người lái đã rơi trúng một cơ sở kinh doanh trong khu vực, cũng như một số tòa nhà dân cư.

Ryazan nằm cách biên giới phía đông bắc của Ukraine với Nga khoảng 450km dọc theo tỉnh Sumy, và cách Moscow 180km về phía đông nam.

Ở những khu vực khác của Nga, các kênh truyền thông Telegram trích dẫn nguồn tin của người dân địa phương cho biết khói đã được nhìn thấy bốc lên từ một sân bay quân sự ở thị trấn Yeysk thuộc vùng Krasnodar của Nga đêm qua sau các hoạt động phòng không trong khu vực.

Trong khi đó, Thị trưởng Moscow Sergiy Sobyanin xác nhận 5 máy bay không người lái của Ukraine đã bị bắn hạ khi đang bay đến thủ đô của Nga vào đêm 14/5. Các sân bay Domodedovo và Sheremetyevo của Moscow đã phải tạm thời ngừng hoạt động trên mặt đất trong bối cảnh cuộc tấn công.

Nhiều tiếng nổ cũng được nghe thấy ở vùng Yevpatoria và Saky thuộc Crimea, bán đảo ở phía nam Ukraine mà Nga đã tuyên bố sáp nhập vào năm 2014, trong một đợt tấn công bằng máy bay không người lái vào khu vực này, kênh Telegram Crimean Wind đưa tin.

Đợt tấn công mới nhất của Ukraine diễn ra chỉ một ngày sau trận tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga khiến 21 người thiệt mạng và ít nhất 47 người khác bị thương.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, trong làn sóng tấn công ồ ạt vào ngày 13 và14/5, Nga đã phóng tổng cộng 1.567 máy bay không người lái và 56 tên lửa bao gồm tên lửa đạn đạo Iskander, tên lửa hành trình Kh-101 và tên lửa không đối đất siêu thanh Kinzhal vào Ukraine.

Cuộc tập kích nhắm vào thủ đô Kiev và hàng loạt khu vực khắp Ukraine và có thể coi là làn sóng không kích lớn nhất từ trước đến nay của Nga kể từ khi xung đột giữa 2 nước nổ ra.

Tổng thống Zelensky cho biết ông đã chỉ thị quân đội Ukraine chuẩn bị "các phương án đáp trả khả thi".

Máy bay không người lái của Ukraine ngày càng nhắm mục tiêu nhiều hơn vào cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga trong những tuần gần đây, như một phần của chiến dịch quy mô lớn nhằm làm gián đoạn doanh thu từ năng lượng của Moscow, vốn được xem là nguồn hỗ trợ chính cho chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp, vào tháng 4, các cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga đã lên mức cao nhất trong 4 tháng, với ít nhất 21 vụ tấn công vào các nhà máy lọc dầu, đường ống dẫn dầu và các tài sản dầu khí trên biển.