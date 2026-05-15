Tổng thống Ukraine chỉ đạo khẩn sau cuộc tập kích lớn chưa từng có của Nga

"Chúng tôi đang chuẩn bị các bước có thể tăng cường phản ứng chung: các lệnh trừng phạt phải khiến tác động đến Nga nhiều hơn", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên Telegram ngày 14/5, kêu gọi các đồng minh phương Tây thắt chặt các lệnh trừng phạt đối với Moscow.

Ông cho biết, trong làn sóng tấn công ồ ạt vào ngày 13 và14/5, Nga đã phóng tổng cộng 1.567 máy bay không người lái (UAV) và 56 tên lửa bao gồm tên lửa đạn đạo Iskander, tên lửa hành trình Kh-101 và tên lửa không đối đất siêu thanh Kinzhal vào Ukraine.

Cuộc tập kích nhắm vào thủ đô Kiev và hàng loạt khu vực khắp Ukraine và có thể coi là làn sóng không kích lớn nhất từ trước đến nay của Nga kể từ khi xung đột giữa 2 nước nổ ra. Các cuộc tấn công đã khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và hơn 80 người bị thương.

"Đây là một chiến thuật của Nga. Họ đã tích trữ UAV và tên lửa trong một khoảng thời gian và tính toán cuộc tấn công quy mô lớn, tạo ra khó khăn tối đa cho hệ thống phòng không của chúng ta”, ông nói.

Ông chỉ ra, tỷ lệ đánh chặn máy bay không người lái của Ukraine đã đạt 94%, nhưng đối với tên lửa chỉ là 7% do tình trạng thiếu hụt trầm trọng tên lửa cho hệ thống phòng không có khả năng chống tên lửa đạn đạo.

"Tôi đã chỉ đạo Lực lượng Phòng vệ Ukraine và các dịch vụ đặc biệt đề xuất các phương án phản ứng khả thi đối với cuộc tấn công này của Nga”, Tổng thống Zelensky nói thêm, ẩn ý về kho vũ khí tấn công tầm xa của Ukraine.

Đợt tập kích diễn ra không lâu sau khi giới chức Nga cho biết cuộc chiến ở Ukraine sắp kết thúc.

Ngoại trưởng Andrii Sybiha cho biết sau vụ tấn công, ông đã chỉ đạo khởi xướng một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Về phía Nga, Bộ Quốc phòng nước này cho biết cuộc tấn công nhằm đáp trả các vụ tập kích trước đó của Ukraine vào các mục tiêu dân sự ở Nga.

Tổng thống Zelensky cảnh báo Nga có thể tiếp nối các làn sóng tấn công bằng UAV và tên lửa để làm quá tải hệ thống phòng không của Ukraine.

Cảnh báo này dựa trên thông tin từ cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR), cho biết lực lượng Nga đang lên kế hoạch tiếp tục cuộc tấn công với một số lượng đáng kể tên lửa hành trình phóng từ trên không và trên biển, cũng như tên lửa đạn đạo.

Cơ quan này cho biết các mục tiêu của Điện Kremlin có thể bao gồm cơ sở hạ tầng trọng yếu tại các thành phố lớn, bao gồm các cơ sở năng lượng, xí nghiệp công nghiệp quốc phòng và các tòa nhà chính phủ.