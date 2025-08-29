Mỹ lập lực lượng đặc nhiệm chống UAV

Lực lượng đặc nhiệm liên ngành 401 mới được công bố hôm 28/9 có thể giúp định hình lại một thị trường UAV đang phát triển (Ảnh: Defense).

Chỉ thị của Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth công bố việc thành lập Lực lượng Đặc nhiệm Liên ngành 401 (JTIAF 401) nhằm "điều phối tốt hơn các thẩm quyền và nguồn lực để nhanh chóng cung cấp năng lực hệ thống chống UAV cỡ nhỏ chung cho các binh sĩ Mỹ, đánh bại các mối đe dọa từ đối phương và thúc đẩy chủ quyền trên không phận quốc gia", bản ghi nhớ nêu.

Ông Hegseth cũng chỉ đạo Bộ trưởng Lục quân giải thể Văn phòng Hệ thống Chống UAV cỡ nhỏ Chung (JCO), được thành lập năm 2019 và do Lục quân nắm quyền. Bản ghi nhớ lưu ý rằng văn phòng này sẽ không còn tồn tại sau khi JTIAF 401 được thành lập.

Đơn vị này, kết hợp các vai trò tác chiến, mua sắm và liên ngành dưới một bộ chỉ huy duy nhất, sẽ được trao quyền mua sắm, nguồn tài chính linh hoạt và cơ cấu nhân sự hợp lý, hoạt động dưới sự giám sát của Thứ trưởng Quốc phòng.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh lực lượng Mỹ ở Trung Đông và Đông Âu đang phải đối mặt với các đợt tấn công bằng UAV ngày càng tinh vi "từ các tác nhân nhà nước và phi nhà nước".

Các UAV giá rẻ, dùng một lần đã được sử dụng để phá hoại xe bọc thép, áp đảo hệ thống phòng không và quấy rối các căn cứ với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ so với việc phòng thủ trước chúng.

JCO đã đạt được một số tiến bộ trong các hoạt động, nhưng có chỉ trích cho rằng văn phòng này thiếu năng lực mua sắm và triển khai thiết bị nhanh chóng do vướng chu kỳ ngân sách của Lầu Năm Góc.

Lực lượng đặc nhiệm mới đặt mục tiêu khắc phục điều đó. JIATF 401 sẽ có thể chỉ đạo các quyết định mua sắm, phân bổ tới 50 triệu USD cho mỗi sáng kiến ​​và tuyển dụng ngoài quy trình liên bang thông thường để thu hút các chuyên gia kỹ thuật.

Theo chỉ thị, JIATF 401 cũng sẽ hợp nhất công việc về giám định UAV, khai thác và các chương trình sao chép, đồng thời liên kết với sáng kiến ​​Replicator 2 của Đơn vị Đổi mới Quốc phòng về các hệ thống tự động được sản xuất hàng loạt.

Ngoài ra, lực lượng đặc nhiệm sẽ có 30 ngày sau khi thành lập để đưa ra các khuyến nghị về việc thành lập một khu vực thử nghiệm và huấn luyện C-sUAS chuyên dụng.

Việc tái tổ chức này được thiết kế để rút ngắn thời gian từ nhiều năm xuống còn vài tháng.

“Chúng tôi đang hành động nhanh chóng, cắt giảm thủ tục hành chính, củng cố nguồn lực và trao quyền cho lực lượng đặc nhiệm này với thẩm quyền tối đa để vượt qua các đối thủ của chúng tôi”, Bộ trưởng Hegseth cho biết trong một tuyên bố.

Ngoài ra, lực lượng đặc nhiệm mới có thể giúp định hình lại một thị trường đang phát triển, dự kiến ​​đạt giá trị hàng chục tỷ USD trong thập kỷ tới.

Lực lượng đặc nhiệm mới này sẽ trải qua một đợt đánh giá chính thức sau 36 tháng, tạo cơ hội cho Quốc hội và Lầu Năm Góc xem xét tổ chức mới này có hiệu quả hay không.