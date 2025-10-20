Mỹ kêu gọi Ukraine và Nga “chấp nhận thực tế trên thực địa"

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt (Ảnh: RBC).

Trả lời phỏng vấn Fox News cuối tuần qua, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm kéo dài gần 3 giờ với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, và ngày hôm sau ông dành thời lượng tương tự để nói chuyện với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky.

“Trong cả 2 cuộc trao đổi với ông Putin và ông Zelensky, họ đều lịch sự nhưng rất thẳng thắn. Tổng thống Trump đã nói rõ với cả 2 bên rằng cuộc chiến này đã diễn ra quá lâu, quá nhiều người vô tội đã thiệt mạng, và Mỹ đang ngày càng mệt mỏi với cuộc chiến đó”, bà Leavitt nói.

Theo bà, sự kiên nhẫn của Tổng thống Trump đối với cuộc chiến của Nga ở Ukraine đang giảm dần, và 2 quốc gia cần bắt đầu hướng tới hòa bình.

“Cả hai bên cần chấp nhận thực tế trên chiến trường hiện nay và đi đến một thỏa thuận hòa bình, vì sự kiên nhẫn của Tổng thống Trump và người dân Mỹ đang cạn dần với cuộc chiến này. Tổng thống đã nói rất thẳng thắn và trực tiếp, nhưng ông sẽ không bao giờ từ bỏ”, Thư ký báo chí Nhà Trắng nhấn mạnh.

Bà Leavitt cũng đề cập đến thỏa thuận hòa bình giữa Israel và Hamas tại Dải Gaza, coi đây là “bình minh mới ở Trung Đông”, và hy vọng điều tương tự có thể xảy ra với Nga và Ukraine.

“Đó là một bình minh mới ở Trung Đông, và chúng tôi hy vọng điều đó cũng sẽ đúng với Nga và Ukraine”, bà nói.

Theo báo Financial Times của Anh, trong cuộc gặp tại Nhà Trắng hôm 17/10, ông Trump được cho là đã liên tục hối thúc ông Zelensky chấp nhận các điều kiện của Nga nhằm chấm dứt xung đột.

Sau cuộc gặp, Tổng thống Trump đăng bài kêu gọi chấm dứt thương vong và đạt được thỏa thuận ngừng chiến tại Ukraine, nhấn mạnh Nga và Ukraine “nên dừng lại ở chiến tuyến hiện nay”, cho rằng đó là bước đầu tiên cần thiết để hướng tới một thỏa thuận hòa bình bền vững.

Trả lời phỏng vấn Fox News ngày 19/10, ông Trump nêu quan điểm, Ukraine có thể sẽ mất một phần lãnh thổ khi xung đột kết thúc. Ông cũng cho biết vẫn đang xem xét khả năng cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk do Mỹ sản xuất cho Ukraine, song chưa đưa ra cam kết cụ thể.

Báo Washington Post dẫn nguồn thạo tin cho hay, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Trump hôm 16/10, Tổng thống Putin đã đề xuất nhượng lại quyền kiểm soát một số khu vực ở 2 tỉnh Zaporizhia và Kherson của Ukraine, nơi lực lượng Nga đang kiểm soát một phần, để đổi lấy quyền kiểm soát hoàn toàn tỉnh Donetsk.

Tuy nhiên, Ukraine đến nay tiếp tục bác bỏ mọi yêu cầu nhượng bộ lãnh thổ để đổi lấy hòa bình.

Tổng thống Zelensky khẳng định Ukraine không có kế hoạch nhượng lại bất kỳ vùng lãnh thổ chưa bị kiểm soát nào cho Nga trong khuôn khổ một thỏa thuận hòa bình.

“Tôi hiểu rằng chúng ta phải kết thúc cuộc chiến này... Nếu muốn chấm dứt cuộc chiến và tiến tới đàm phán hòa bình một cách khẩn trương, bằng con đường ngoại giao, thì chúng ta phải giữ nguyên vị trí hiện tại, không được trao thêm bất cứ thứ gì”, ông cho biết khi trả lời phỏng vấn NBC ngày 19/10.