Mỹ kêu gọi mở đường dây liên lạc với Trung Quốc giữa lúc căng thẳng

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (Ảnh: AFP).

"Có một loạt vụ việc không chỉ nhắm vào chúng tôi mà còn nhắm vào các quốc gia khác trong những tháng gần đây. Tôi nghĩ điều đó càng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thiết lập các đường dây liên lạc thường xuyên và cởi mở, bao gồm đường dây liên lạc giữa các bộ trưởng quốc phòng", Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói với các phóng viên trong chuyến thăm đến Thụy Điển hôm 31/5.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Blinken được đưa ra sau khi Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ thông báo, một máy bay chiến đấu J-16 của Trung Quốc đã bay cắt ngang ngay trước mũi một máy bay trinh sát RC-135 Rivet Joint của Mỹ trong không phận quốc tế trên Biển Đông hôm 26/5.

Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ khẳng định, sự việc xảy ra khi RC-135 đang thực hiện các hoạt động định kỳ, an toàn trong không phận quốc tế. Tuyên bố nhấn mạnh: "Mỹ sẽ tiếp tục tiến hành hoạt động tự do hàng không, hàng hải an toàn và có trách nhiệm ở bất cứ đâu luật pháp quốc tế cho phép".

Đáp lại, Trung Quốc đã chỉ trích các hành động của Mỹ trên Biển Đông.

"Việc Mỹ thường xuyên điều tàu chiến, máy bay giám sát ở phạm vi gần với Trung Quốc đã gây tổn hại nghiêm trọng cho an ninh quốc gia của chúng tôi", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning nói tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh.

Bà Mao cho rằng các hoạt động "khiêu khích, nguy hiểm của Mỹ là nguyên nhân gây ra các vấn đề an ninh trên biển". Trung Quốc kêu gọi Mỹ "lập tức chấm dứt" hành động này và Bắc Kinh "sẽ tiếp tục thực hiện tất cả bước cần thiết để bảo vệ an ninh của mình".

Trong khi đó, Ngoại trưởng Blinken khẳng định các máy bay của Mỹ "hoạt động ở không phận quốc tế trong một nhiệm vụ thường lệ".

"Điều nguy hiểm nhất là không có sự liên lạc giữa hai bên, kết quả là dẫn đến sự hiểu lầm và thông tin sai lệch. Như chúng tôi nhiều lần tuyên bố, mặc dù chúng tôi cạnh tranh với Trung Quốc, nhưng chúng tôi cũng muốn đảm bảo rằng điều đó không dẫn đến xung đột. Và điểm khởi đầu quan trọng nhất cho điều đó là các đường dây liên lạc thông thường", nhà ngoại giao Mỹ nhấn mạnh.

Đây không phải lần đầu tiên máy bay Mỹ, Trung Quốc chạm trán. Vào tháng 12 năm ngoái, một máy bay quân sự Trung Quốc cũng áp sát máy bay của Không quân Mỹ ở cự ly chỉ 3m ở Biển Đông.

Quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington liên tục leo thang sau một loạt vụ việc căng thẳng như chuyến thăm của cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới Đài Loan vào năm ngoái, cuộc gặp của nhà lãnh đạo Đài Loan và Chủ tịch Hạ viện Mỹ ở California, vụ Mỹ bắn hạ khinh khí cầu nghi thiết bị do thám của Trung Quốc, hay vụ Trung Quốc áp lệnh cấm chip của Mỹ gần đây. Bắc Kinh cũng từ chối đề nghị của Washington về việc tổ chức hội đàm giữa hai bộ trưởng quốc phòng bên lề Đối thoại Shangri-La ở Singapore cuối tuần này.