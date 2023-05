Buồng lái của máy bay trinh sát Mỹ rung lắc do vụ áp sát (Ảnh: Getty).

Theo thông cáo của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ, một chiến đấu cơ J-16 của Trung Quốc đã bay cắt ngang ngay trước mũi một máy bay trinh sát RC-135 Rivet Joint của Mỹ trong không phận quốc tế trên Biển Đông hôm 26/5. Video do quân đội Mỹ công bố cho thấy, buồng lái của chiếc RC-135 Rivet Joint rung lắc mạnh do nhiễu động từ vụ áp sát.

Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ khẳng định, sự việc xảy ra khi RC-135 đang thực hiện các hoạt động định kỳ, an toàn trong không phận quốc tế. Tuyên bố nhấn mạnh: "Mỹ sẽ tiếp tục tiến hành hoạt động tự do hàng không, hàng hải an toàn và có trách nhiệm ở bất cứ đâu luật pháp quốc tế cho phép".

Mỹ cáo buộc chiến đấu cơ Trung Quốc áp sát nguy hiểm ở Biển Đông (Video: SBS)

Trung Quốc hiện chưa bình luận về cáo buộc của Mỹ. Đây không phải lần đầu tiên máy bay Mỹ, Trung Quốc chạm trán. Vào tháng 12 năm ngoái, một máy bay quân sự Trung Quốc cũng áp sát máy bay của Không quân Mỹ ở cự ly chỉ 3m ở Biển Đông.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington leo thang căng thẳng. Bắc Kinh đã từ chối đề nghị của Washington về việc tổ chức hội đàm giữa hai bộ trưởng quốc phòng bên lề Đối thoại Shangri-La ở Singapore cuối tuần này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning hôm qua nói rằng: "Phía Mỹ nên nghiêm túc tôn trọng các mối quan tâm về chủ quyền, an ninh và lợi ích của Trung Quốc, ngay lập tức sửa chữa các hành vi sai trái của mình".