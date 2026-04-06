Mỹ - Israel hạ sát trùm tình báo vệ binh Iran

Tướng tình báo Iran Majid ⁠Khademi (Ảnh: Zuma Press).

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 6/4 thông báo các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã khiến Thiếu tướng Majid Khademi, lãnh đạo cơ quan tình báo của IRGC, thiệt mạng.

“Thiếu tướng Majid Khademi, người đứng đầu quyền lực và được đào tạo bài bản của Tổ chức Tình báo thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, đã hy sinh trong cuộc tấn công do Mỹ - Israel thực hiện vào rạng sáng nay”, IRGC cho biết.

Theo IRGC, tướng Khademi đã đóng một vai trò "lâu dài và có ý nghĩa" trong lĩnh vực tình báo và an ninh của Iran trong nhiều thập niên, đặc biệt trong việc đối phó với nỗ lực của nước ngoài nhằm làm suy yếu sự ổn định của Iran.

Ông Majid Khademi mới được bổ nhiệm vào vị trí này, thay thế người đứng đầu trước đó cũng từng bị sát hại trong cuộc tập kích của Israel.

Ông Khademi là quan chức quân sự cấp cao mới nhất của Iran bị sát hại trong các cuộc tấn công của Israel.

Trước đó, Bộ trưởng Tình báo Iran Esmail Khatib đã thiệt mạng trong một cuộc tập kích của Israel. Ông được coi là người thân cận với tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei.

Iran cũng xác nhận ông Ali Larijani, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran và ông Gholamreza Soleimani, người đứng đầu lực lượng bán quân sự Basij của Iran đã bị sát hại trong cuộc tấn công do Mỹ và Israel thực hiện. Ngoài ra, nhiều lãnh đạo và chỉ huy quân sự cấp cao khác của Iran cũng đã thiệt mạng trong chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel.

Một số lãnh đạo và chỉ huy quân sự Iran đã thiệt mạng trong các cuộc tập kích của Mỹ và Israel (Đồ họa: NYT).

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào bất kỳ ai “đe dọa đến nhà nước Israel”, bao gồm cả Lãnh tụ Tối cao mới của Iran.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục truy đuổi bất kỳ ai đe dọa đến nhà nước Israel, và bất kỳ ai chống đối đều không được miễn trừ khỏi chúng tôi. Chúng tôi sẽ truy đuổi, tìm ra và vô hiệu hóa họ", người phát ngôn IDF Effie Defrin cho biết.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz ngày 5/4 tuyên bố lực lượng Israel sẽ “truy đuổi và hạ sát” các lãnh đạo Iran và nhắm mục tiêu vào các tài sản chiến lược của Iran nếu các cuộc tấn công tên lửa vào Israel tiếp tục diễn ra.

“Chừng nào các cuộc tấn công tên lửa còn tiếp tục nhắm vào dân thường Israel, Iran sẽ phải trả giá đắt, bị làm cho suy yếu và cuối cùng làm tê liệt cơ sở hạ tầng quốc gia cũng như năng lực hoạt động”, ông Katz cho biết.

Trong những ngày gần đây, Israel, cùng với Mỹ, đã tấn công các cơ sở thép và hóa dầu của Iran, cáo buộc rằng doanh thu từ các lĩnh vực này được Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran sử dụng để tài trợ cho việc sản xuất vũ khí.