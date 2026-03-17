Israel tuyên bố tấn công, hạ sát 2 quan chức an ninh hàng đầu Iran

Chỉ huy lực lượng Basij Gholamreza Soleimani (Ảnh: TOI).

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố hạ sát ông Gholamreza Soleimani, chỉ huy lực lượng bán quân sự Basij thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, trong một cuộc không kích ở Tehran vào đêm 16/3.

Theo IDF, ông Soleimani bị nhắm mục tiêu khi đang ở trong một trại mới được Basij thiết lập. IDF cho biết lực lượng Basij đã dựng trại này sau khi quân đội Israel tấn công nhiều trụ sở của họ.

Ngoài ra, cuộc tấn công cũng hạ sát phó chỉ huy Basij và các quan chức cấp cao khác trong lực lượng bán quân sự, IDF cho biết.

IDF cho biết ông Gholamreza Soleimani đã giữ chức chỉ huy đơn vị này trong 6 năm.

Ông Ali Larijani, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran (Ảnh: AFP).

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cũng xác nhận, ông Ali Larijani, người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao của Iran, đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel vào Iran trong đêm 16/3.

Trước đó, truyền thông Israel đưa tin, quân đội Israel đã nhắm mục tiêu vào ông Ali Larijani, quan chức cấp cao của Iran, trong một cuộc tấn công vào Tehran.

Iran hiện chưa lên tiếng về thông tin trên.

Sáng 17/3, Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel, Trung tướng Eyal Zamir, tuyên bố: “Chúng tôi đã đạt được những thành tựu đáng kể ở Iran đêm qua”.

Lực lượng Phòng vệ Israel đã thực hiện một loạt cuộc tấn công đồng thời nhằm vào các thành phố Tehran, Shiraz và Tabriz vào tối 16/3.

“Bên cạnh những thiệt hại và sự suy yếu liên tục về năng lực quân sự và năng lực sản xuất công nghiệp, chúng tôi đang hành động chống lại các thành phần của Lực lượng Vệ binh Cách mạng và chính quyền (Iran)”, Tướng Zamir tuyên bố.

Trước đó, Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei và hàng loạt quan chức cấp cao đã thiệt mạng trong các cuộc tập kích của Mỹ và Israel.

Israel tuyên bố đã phá hủy 2.200 mục tiêu liên quan tới Iran, bao gồm các cơ sở quân sự.

Quân đội Israel đang lên kế hoạch kéo dài ít nhất 3 tuần nữa chiến dịch phối hợp cùng Mỹ tấn công Iran, nhằm vào “hàng nghìn mục tiêu”.

Theo quân đội Israel, kể từ khi bắt đầu chiến dịch tấn công Iran hôm 28/2, Không quân Israel đã thực hiện khoảng 400 đợt tấn công ở miền Tây và miền Trung Iran, tập trung vào việc phá hủy cơ sở hạ tầng và nhắm mục tiêu vào nhân lực thuộc các đơn vị hỏa lực, phòng thủ và sản xuất của Iran.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Israel Katz, cũng tuyên bố chiến dịch tấn công Iran sẽ tiếp diễn mà không bị hạn chế bởi bất kỳ mốc thời gian cụ thể nào. Theo đó, Israel sẽ tiếp tục tấn công Iran, cho đến khi hoàn tất các mục tiêu và giành được chiến thắng.

Cuộc chiến Trung Đông bùng nổ với các cuộc không kích chung của Mỹ và Israel nhằm vào Iran từ ngày 28/2 cho đến nay đã khiến khoảng 2.000 người thiệt mạng, chủ yếu là người dân Iran và Li Băng khi tên lửa đã lan sang nước láng giềng Li Băng và gây hỗn loạn cho thị trường năng lượng và giao thông toàn cầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nói với Axios rằng hiện “hầu như không còn mục tiêu nào đáng để tấn công” ở Iran và cuộc chiến sẽ sớm kết thúc. Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng vẫn đưa ra các thông điệp trái chiều về việc liệu ông có kỳ vọng cuộc chiến sẽ sớm chấm dứt hay không.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã đưa ra yêu cầu rằng bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt cuộc chiến với Mỹ và Israel phải bao gồm điều khoản bồi thường thiệt hại và các bảo đảm an ninh cho Iran và công nhận các quyền hợp pháp của Iran.