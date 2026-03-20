Chiến dịch bí mật truy lùng và hạ sát quan chức cấp cao Iran của Israel

Một người dân Iran đau buồn khi ôm di ảnh của Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei sau khi ông bị hạ sát trong cuộc tập kích của Mỹ và Israel (Ảnh: Reuters).

Ngày 13/3, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran Ali Larijani, quan chức an ninh hàng đầu của Iran, xuất hiện tại một cuộc tuần hành của những người ủng hộ chính phủ ở trung tâm thủ đô Tehran. Đây là lần xuất hiện công khai đầu tiên của ông Larijani trong một cuộc chiến mà các quan chức cấp cao của Iran trở thành mục tiêu hạ sát của Israel.

Chỉ 4 ngày sau, Iran xác nhận ông Larijani đã thiệt mạng trong vụ tấn công.

Rạng sáng 17/3, các cơ quan tình báo Israel phát hiện ông Larijani đang nhóm họp cùng các quan chức khác tại một nơi ẩn náu ở vùng ngoại ô Tehran. Israel đã hạ sát ông bằng một cuộc tấn công tên lửa.

Cũng trong đêm đó, Israel nhận được tin báo từ nguồn tin bên trong Iran rằng chỉ huy lực lượng dân quân Basij của Iran, ông Gholamreza Soleimani, đang nhóm họp cùng cấp dưới trong một chiếc lều tại một khu vực ở Tehran.

Sau hơn 2 tuần xung đột, Israel đã phá hủy trụ sở và các điểm chỉ huy của lực lượng Basij, buộc các thành viên của lực lượng phải họp ngoài trời.

Khi phát hiện ông Soleimani và cấp dưới đang họp ở Tehran, Israel đã nhắm mục tiêu và tập kích. Ông Soleimani đã thiệt mạng.

Ngày 18/3, Iran tiếp tục xác nhận Bộ trưởng Tình báo Iran Esmail Khatib cũng thiệt mạng trong một vụ tấn công, đánh dấu vụ hạ sát tiếp theo nhằm vào các quan chức cấp cao của Iran.

Theo báo Wall Street Journal, chiến dịch hạ sát của Israel đã được triển khai từ những ngày đầu của cuộc chiến và tiếp tục được tăng cường.

Israel truy lùng lực lượng an ninh Iran từ trụ sở đến các điểm tập kết, rồi đến các nơi ẩn náu, nhằm làm gián đoạn hoạt động của họ.

Cho đến nay, Israel cho biết đã thả 10.000 đạn dược xuống hàng nghìn mục tiêu khác nhau, trong đó có hơn 2.200 mục tiêu liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, lực lượng Basij và các lực lượng an ninh nội địa khác của Iran. Israel tin rằng hàng nghìn người đã thiệt mạng hoặc bị thương.

Công nghệ tiên tiến mà Israel đang triển khai cùng với sự xâm nhập của các điệp viên vào sâu nội bộ Iran đang tạo ra mối đe dọa lớn nhất từ trước đến nay đối với Tehran.

Các cuộc không kích của Israel và Mỹ đã gây thiệt hại đáng kể tại dinh thự của Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei ở Iran (Ảnh: Airbus).

Israel bắt đầu cuộc chiến bằng một đòn đánh vào “trái tim” của chính quyền Iran, hạ sát Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei tại dinh thự của ông ngay trong loạt tấn công đầu tiên. Israel cũng phối hợp với Mỹ, tuyên bố nhanh chóng phá hủy phần lớn bệ phóng tên lửa của Iran cũng như xóa sổ hệ thống phòng không.

Sau đó, Mỹ và Israel được cho là đã phân chia nhiệm vụ. Mỹ tập trung vào sức mạnh quân sự và công nghiệp của Iran, còn Israel nhắm mạnh vào các hệ thống kiểm soát nội bộ.

Ngay từ ngày thứ hai của cuộc chiến, máy bay chiến đấu Israel đã tấn công một cách có hệ thống các trụ sở và trung tâm chỉ huy liên quan đến các nhánh an ninh nội địa của Vệ binh Cách mạng, lực lượng Basij và cảnh sát đặc nhiệm Iran.

Các báo cáo cho thấy các cuộc tấn công nhắm vào mọi mục tiêu, từ đơn vị Tharallah - lực lượng chịu trách nhiệm bảo vệ thủ đô của Iran - đến các đồn cảnh sát khu phố ở Tehran. Israel nhắm vào những nơi mà tình báo nước này xác định có nhân sự của chính quyền Iran.

Sau đó, danh sách mục tiêu được mở rộng. Tình báo Israel phát hiện Iran có kế hoạch dự phòng cho lực lượng an ninh nội địa trong trường hợp cơ sở của họ bị phá hủy, thay vào đó họ tập trung tại các cơ sở thể thao địa phương.

Israel theo dõi các địa điểm này và tấn công trước khi kết thúc tuần xung đột đầu tiên. Theo đánh giá thiệt hại, đây là một trong những đợt tấn công chết chóc nhất, khiến hàng trăm thành viên lực lượng an ninh và quân đội Iran thiệt mạng, phần lớn tại sân vận động Azadi.

Quân đội Israel cho biết họ đã tấn công một trung tâm chỉ huy của Bộ Tình báo Iran đặt tại khuôn viên một công ty điện lực ở trung tâm Tehran. Truyền thông Iran nói cuộc tấn công đã khiến một số nhân viên và kỹ sư thiệt mạng, cùng nhiều người qua đường bị thương và thiệt mạng.

Các cuộc tấn công làm lung lay tinh thần của lực lượng Iran ở cấp cơ sở, khiến một số người phải ngủ trong xe, nhà thờ Hồi giáo hoặc các cơ sở thể thao khác.

Trong khi đó, tình báo Israel bắt đầu gọi điện trực tiếp cho các sĩ quan chỉ huy Iran, đe dọa họ và gia đình.

Một đoạn ghi âm cuộc gọi giữa một chỉ huy cảnh sát Iran cấp cao và một đặc vụ tình báo Israel Mossad cho thấy:

“Anh nghe rõ không? Chúng tôi biết mọi thứ về anh. Anh nằm trong danh sách đen của chúng tôi”, đặc vụ Mossad nói.

“Vâng”, viên chỉ huy trả lời.

“Tôi gọi để cảnh báo trước rằng anh nên đứng về phía người dân. Nếu không, số phận của anh sẽ giống lãnh đạo của anh”, đặc vụ Mossad cảnh báo.

Trong khi đó, trên thực địa, Israel tấn công các kho của cảnh sát, phá hủy thiết bị máy tính, phương tiện và trang bị. Một mục tiêu khác là các đơn vị xe máy, lực lượng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động đối phó biểu tình tại Iran.

Một số quan chức và chỉ huy cấp cao của Iran đã thiệt mạng từ ngày 28/2 (Đồ họa: NYT).

Có thời điểm, Israel tấn công khoảng 34 địa điểm liên quan đến lực lượng an ninh nội địa tại tỉnh Ilam, khu vực phía tây Iran gần biên giới Iraq.

Không quân Israel triển khai các đơn vị máy bay không người lái lơ lửng trên Tehran và các khu vực khác, chuyển trọng tâm từ trung tâm chỉ huy sang các chốt kiểm soát của Basij và rào chắn đường. Mỗi đợt tấn công hạ gục từ 2-4 nhân viên an ninh.

Nhiều cuộc tấn công được dẫn dắt bởi tin báo từ nội bộ Iran. Các cuộc tấn công tiếp diễn vào cuối tuần, với nhiều chốt kiểm soát bị đánh trúng tại các khu vực trọng điểm và đường cao tốc.

Trong khi Israel cho rằng các vụ hạ sát và nhắm mục tiêu vào lực lượng Iran có thể làm suy yếu hệ thống an ninh của nước này, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố Mỹ và Israel vẫn chưa nhận ra rằng chính quyền Iran không phụ thuộc vào một cá nhân duy nhất.

“Tôi không hiểu vì sao Mỹ và Israel vẫn chưa nhận ra điều này: Cộng hòa Hồi giáo Iran có một cấu trúc chính trị vững mạnh với các thiết chế chính trị, kinh tế và xã hội đã được thiết lập”, ông Araghchi nói.

Ông cho rằng sự có mặt hay vắng mặt của một cá nhân sẽ không ảnh hưởng đến cấu trúc tổng thể của nhà nước.

Ngoại trưởng Araghchi cũng nhắc đến cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, người đã bị hạ sát vào ngày 28/2, ngày đầu tiên của cuộc không kích chung Mỹ - Israel, như một bằng chứng cho thấy khả năng chống chịu của hệ thống chính trị Iran.

“Chúng tôi chưa từng có ai quan trọng hơn Lãnh tụ, và ngay cả khi Lãnh tụ đã tử vì đạo, hệ thống vẫn tiếp tục hoạt động và ngay lập tức có người thay thế. Nếu bất kỳ ai khác tử vì đạo, cũng sẽ như vậy. Nếu một ngày nào đó Ngoại trưởng hy sinh, cuối cùng vẫn sẽ có người khác đảm nhận vị trí đó”, Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh.