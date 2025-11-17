Mỹ hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả bão lũ

Bắc Ninh ghi nhận lũ lụt lịch sử trong năm nay (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo thông cáo của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam vào ngày 17/11, Mỹ nhận thấy những thách thức to lớn mà người dân Việt Nam đang phải đối mặt sau thiệt hại rộng khắp do bão Fengshen và bão Kalmaegi gây ra, đồng thời cam kết ủng hộ các nỗ lực cứu trợ của Việt Nam.

Trước thiệt hại do các cơn bão liên tiếp gây ra, Mỹ cung cấp viện trợ khẩn cấp đến các gia đình và cộng đồng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, giúp họ đáp ứng các nhu cầu thiết yếu như nơi ở và nước sạch.

Mỹ cung cấp khoản viện trợ trị giá 500.000 USD nhằm cứu trợ khẩn cấp đến các gia đình và cá nhân, đồng thời tăng cường các nỗ lực cứu trợ đang được chính phủ Việt Nam triển khai sau các cơn bão.

Khoản viện trợ này tiếp nối 500.000 USD mà Mỹ đã cung cấp hồi tháng 10 nhằm ủng hộ các nỗ lực cứu trợ của Chính phủ Việt Nam sau các cơn bão trước đó.

Khoản viện trợ khẩn cấp thể hiện sự gắn bó sâu sắc giữa nhân dân hai nước và cam kết của Mỹ đối với quan hệ Mỹ - Việt Nam, giúp giảm bớt khó khăn, ứng phó hiệu quả trong các thời điểm khó khăn và cùng xây dựng một tương lai có khả năng chống chịu tốt hơn.