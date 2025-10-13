Nhật Bản viện trợ khẩn cấp giúp Việt Nam khắc phục thiệt hại sau bão lũ

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki (giữa) phát biểu trong lễ chuyển giao hàng cứu trợ của Chính phủ Nhật Bản cho người dân Việt Nam ở các vùng chịu ảnh hưởng bởi bão lũ (Ảnh: JICA).

Trong tháng 9 và tháng 10, Việt Nam đã liên tiếp hứng chịu nhiều đợt thiên tai nghiêm trọng, bao gồm các cơn bão số 8, 9, 10 và 11, cùng với mưa lũ lớn sau bão trên diện rộng ở nhiều khu vực.

Bão số 8 (Mitag) và số 9 (Ragasa) đã đổ bộ vào miền Trung và miền Bắc Việt Nam vào đầu tháng 9 gây thiệt hại ban đầu đối với cơ sở hạ tầng và nông nghiệp. Sau đó, Bão số 10 (Bualoi) đã đổ bộ vào khu vực tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh vào ngày 28-29/9, gây thiệt hại nặng nề.

Trước khi lũ rút, bão số 11 (Matmo) đã đổ bộ vào các tỉnh phía Bắc, đẩy mực nước các sông lên mức báo động - vượt mức kỷ lục lịch sử ở một số khu vực - và gây ra hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt là ở các tỉnh Bắc Ninh và Thái Nguyên, khiến cơ sở hạ tầng bị hư hại nặng nề và xảy ra nhiều sự cố về đê điều.

Hàng hóa cứu trợ bao gồm các mặt hàng thiết yếu giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai và sớm ổn định cuộc sống (Ảnh: JICA).

Trước yêu cầu cấp bách từ Chính phủ Việt Nam, Chính phủ Nhật Bản, thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), đã quyết định chuyển hàng cứu trợ khẩn cấp để hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bão lũ.

Các hàng hóa cứu trợ thuộc Chương trình cứu trợ thiên tai khẩn cấp Nhật Bản (JDR) bao gồm các mặt hàng thiết yếu như thiết bị lọc nước, chăn, tấm nhựa đa chức năng và can nhựa, nhằm giúp người dân trong vùng bị ảnh hưởng khắc phục hậu quả thiên tai và sớm ổn định cuộc sống.

Các hàng hóa cứu trợ đã được chuyển từ kho của JICA và đến sân bay quốc tế Nội Bài vào ngày 13/10. Lễ bàn giao đã được tổ chức cùng ngày tại sân bay Nội Bài.

Tại đây, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (VDDMA), Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chính thức tiếp nhận hàng cứu trợ. VDDMA sẽ điều phối việc phân phát hàng cứu trợ đến Bắc Ninh, một trong những tỉnh bị ảnh hưởng thiệt hại nặng nề.

Ông Kobayashi Yosuke, Trưởng Đại diện Văn phòng JICA tại Việt Nam, phát biểu: “Chúng tôi cam kết hỗ trợ người dân Việt Nam trong thời điểm khó khăn này. Chúng tôi hy vọng rằng hàng cứu trợ khẩn cấp sẽ đến tay những người cần hỗ trợ sớm nhất có thể và góp phần giúp họ khắc phục ổn định cuộc sống”.

Sự hỗ trợ phản ánh mối quan hệ đối tác và tình đoàn kết mạnh mẽ giữa Nhật Bản và Việt Nam trong giai đoạn khó khăn này.