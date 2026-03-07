Mỹ duyệt bán khẩn cấp 12.000 bom hạng nặng cho Israel

Các thủy thủ Hải quân Mỹ chuyển giao vũ khí trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln ở Biển Ả rập ngày 27/2 (Ảnh: Reuters).

Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố một thỏa thuận trị giá 151,8 triệu USD để bán cho Israel 12.000 quả bom BLU-110 nặng 454kg.

Thỏa thuận cũng bao gồm các dịch vụ kỹ thuật, hậu cần và hỗ trợ kỹ thuật do các nhà thầu Mỹ cung cấp. Một số thiết bị sẽ được cung cấp từ kho dự trữ hiện có của Mỹ.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, hợp đồng được thực hiện theo yêu cầu của Israel.

"Ngoại trưởng Mỹ đã xác định và đưa ra lý do chi tiết rằng, tình trạng khẩn cấp hiện hữu đòi hỏi việc bán ngay lập tức cho chính phủ Israel các mặt hàng quốc phòng và dịch vụ quốc phòng vì lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ”, Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết tính chất khẩn cấp của tình hình hiện nay cho phép họ bỏ qua các yêu cầu xem xét của Quốc hội theo Đạo luật Kiểm soát Xuất khẩu Vũ khí.

“Thỏa thuận được đề xuất này sẽ đóng góp vào chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ bằng cách giúp cải thiện an ninh của một đối tác chiến lược trong khu vực, vốn là một lực lượng quan trọng cho sự ổn định chính trị và tiến bộ kinh tế ở Trung Đông”, Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, thỏa thuận vũ khí được đề xuất “sẽ cải thiện khả năng của Israel trong việc đối phó với các mối đe dọa hiện tại và tương lai, tăng cường khả năng phòng thủ trong nước và đóng vai trò răn đe đối với các mối đe dọa trong khu vực”.

Thông báo về thỏa thuận vũ khí được đưa ra khi chiến dịch tập kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran bước sang ngày thứ 8. Cả hai đồng minh đều tuyên bố sẽ triển khai các đợt tấn công mới.

Iran đã đáp trả bằng cách tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Israel và căn cứ quân sự của Mỹ trên khắp Trung Đông.

Mặc dù Mỹ và Israel được cho là đã chuẩn bị cho chiến dịch kéo dài nhiều tuần, các chuyên gia vẫn bày tỏ lo ngại về việc liệu hai nước có đủ đạn dược để duy trì một cuộc chiến kéo dài với Iran hay không. Trong khi đó, Tehran đã bác bỏ lời kêu gọi “đầu hàng vô điều kiện” của Tổng thống Donald Trump.

NBC News dẫn lời các quan chức Mỹ và các nguồn tin cho biết Tổng thống Trump đã bày tỏ sự quan tâm đến việc triển khai binh sĩ Mỹ đến Iran.

Các nguồn tin nói rằng ông Trump đã thảo luận ý tưởng này với các trợ lý và các quan chức đảng Cộng hòa.

Theo các nguồn tin, các cuộc thảo luận được cho là tập trung vào việc gửi một đội quân quy mô nhỏ để thực hiện “các mục đích chiến lược cụ thể”, thay vì một cuộc xâm nhập trên bộ quy mô lớn.

Nguồn tin tiết lộ Tổng thống Trump cũng đã vạch ra một kịch bản trong đó “Mỹ và chính quyền mới của Iran hợp tác sản xuất dầu mỏ, tương tự như cách Mỹ và Venezuela đang làm”.

Các quan chức Mỹ cho biết ông Trump chưa đưa ra bất kỳ mệnh lệnh nào liên quan đến việc triển khai quân đội trên bộ tới Iran.